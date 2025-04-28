Россияне запускали ракеты и атакуют "шахедами": где в Украине слышали взрывы (обновляется)

В одном из регионов "шахеды" атакуют два часа

Воздушная тревога в Украине объявлена 28 апреля. Россияне с ночи кошмарят "шахедами", а с утра даже запустили ракеты в сторону Киевщины и Кривого Рога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Сначала было объявлено о воздушной тревоге в 11:08, затем указали, что в Крыму были выходы баллистических ракет.

Также было заявлено, что ракеты в 11.10 уже не фиксировались. Но была угроза Киевщине и Кривому Рогу.

Кроме того, взрывы были в Черкасской области. Там фиксировали "шахеды".

В местных пабликах написали, что Черкассы под массированной атакой шахедов. В городе раздалось около 10 взрывов. Атака продолжается уже более 2 часов.

В Украине ежедневно раздаются сигналы воздушной тревоги. Большинство украинцев уже привыкли к неприятному сигналу, а кто-то вообще перестал обращать на него внимание.

"Телеграф" расскажет, сколько времени у украинцев, чтобы скрыться после воздушной тревоги, как место запуска влияет на время прилета ракеты и сколько в среднем летят разные типы крылатых ракет.

Россия производит по территории Украины баллистические и крылатые ракеты. Чаще всего в отчетах Генштаба фигурируют несколько типов ракет:

Искандер-М – баллистическая, современная ракета;

Калибр – крылатая ракета морского базирования;

Оникс – крылата морского и берегового базирования;

Искандер-К – крылата наземного базирования;

ракеты Х-101 и Х-555 – крылатые воздушного базирования.

В общем, вероятное время прилета ракеты после воздушной тревоги – от 10 до 30 мин.

Ранее "Телеграф" писал, что взрывы в Киеве раздавались с 23 на 24 апреля. Россияне били по столице крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря, беспилотниками, а также ударили баллистикой.