Атака на Київ 4 травня: є численні пошкодження житла, постраждали діти (відео)

Київські канали публікують відео з місць падіння уламків, де видно пожежі

Внаслідок нальоту російських безпілотників на Київ пошкоджено низку житлових будівель та цивільних інфраструктурних об'єктів. Є постраждалі від російського нападу, серед них двоє дітей.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Інформацію підтвердив міський голова столиці Віталій Кличко.

За даними Ткаченка, в Оболонському районі пошкоджено багатоповерхівку та згоріло вісім автомобілів, від атаки постраждало двоє дітей – 14 та 17 років. У Святошинському районі спалахнуло три приватні будинки, три жінки звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. За даними Кличка, за медичною допомогою звернулося четверо людей.

"Наразі четверо мешканців столиці звернулися до медиків. Троє — в Святошинському районі. Одна людина — в Оболонському. Всім допомогу надали на місці", – написав він.

Тим часом київські канали публікують відео з місць падіння уламків, де видно пожежі. За їхніми даними, уламки БПЛА впали в тому числі на території ТРЦ "Dream Town" в Оболонському районі. Офіційних підтверджень цієї інформації немає. Зокрема голова Оболонської районної держадміністрації Кирило Фесик написав, що загалом у районі пошкоджено п'ять житлових будинків та дитячий садок. Про пошкодження ТРЦ він не згадував.

"Коментувати, чи це було пряме влучання, чи падіння уламків, наразі передчасно. Очікуємо офіційні висновки фахівців, однак публічно вони не будуть оголошені. Усі об’єкти буде обстежено спеціальними комісіями, які зафіксують ушкодження та нададуть методичні рекомендації щодо отримання компенсацій. Також обов’язково організуємо особисту зустріч із мешканцями, під час якої надамо усі необхідні роз’яснення", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч з 2 на 3 травня росіяни вкотре продовжили тероризувати мирне населення України атакою безпілотників — вибухи чули в Харкові, там поранено майже 50 людей. Також гучно було у Миколаєві, а під ранок — у Києві.