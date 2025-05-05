Хотел ввести русский язык вторым государственным в Украине: что известно о сыне Януковича, который погиб

Виктор Викторович Янукович погиб в России в 2015 году

Сын беглого президента Януковича Виктор — не менее противоречивая личность, чем его отец. У него был депутатский мандат, был одним из представителей "золотой молодежи", но запомнился не благодаря политической деятельности или достижениям. Его украинцы знают как ценителя автоспорта и человека, который погиб при загадочных обстоятельствах — провалился под лед на озере Байкал.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Викторе Януковиче-младшем. Мы также вспомнили, при каких обстоятельствах он погиб.

Что известно о младшем сыне Виктора Януковича

Виктор Янукович-младший родился 16 июля 1981 года в Енакиево Донецкой области. Он учился в Донецком национальном университете и получил образование инженера. Однако взрослую жизнь он связал не со строительством, а с политической деятельностью, автоспортом и бизнесом.

В отличие от отца, ставшего президентом Украины, Янукович-младший избрал другую публичную жизнь — он был небезызвестным в автоспортивных кругах. Он был профессиональным гонщиком и участвовал в чемпионате по ралли.

Как погиб Виктор Янукович-младший

В марте 2015 стало известно, что сын Виктора Януковича погиб. По официальной версии, автомобиль, которым он управлял, провалился под лед озера Байкал. В машине находились еще несколько человек, и все они, кроме водителя, спаслись.

В течение нескольких дней после инцидента власти России не подтверждали информацию о смерти Виктора Януковича. В документах его назвали другим именем — Виктор Давыдов (фамилия его бабушки). Однако впоследствии смерть сына Януковича подтвердили украинские СМИ. Похороны прошли в Севастополе, который тогда уже оккупировала Россия.

Виктор Янукович с двумя сыновьями – Александром и Виктором

Скандалы с сыном Януковича Виктором

В ноябре 2006 года в сети появилась информация о том, что сын Януковича в компании своего друга и двух девушек устроили скандал в аэропорту "Борисполь". Виктор Викторович якобы некрасиво обращался со стюардессой. Этот вопрос даже поднимался на сессии Верховной Рады. Однако сам Янукович все возражал.

Когда Янукович-младший находился на втором депутатском сроке, проявлял интерес в сфере IT. Он активно выступал за господдержку цифровой промышленности. Однако в политических кулуарах ходили слухи, что сын Януковича причастен к громким скандалам в сфере интернет-бизнеса. В частности, он якобы причастен к закрытию крупнейшего украинского файлообменника EX.UA и налогового давления на интернет-магазин ROZETKA.UA.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сыне Януковича Александре. Он, как и его отец, сбежал из Украины после революции достоинства.