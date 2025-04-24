Получала звание "заслуженной" от Януковича: как выглядит дочь самого богатого пенсионера Украины Кивалова

Дочь политика исчезла с радаров

Бывший нардеп "Партии регионов" Сергей Кивалов, принимавший награду от диктатора Владимира Путина, оказался самым богатым пенсионером в Украине. У него есть единственная дочь – Татьяна Кивалова, от жены Натальи, которая одевала на публику бриллианты.

"Телеграф" расскажет, какой является жизнь дочери самого богатого пенсионера в Украине, и где она сейчас.

Что известно о Татьяне Киваловой

Татьяна Кивалова родилась в 1976 году в Костанае, что в Казахстане, где жил с детства ее отец, Сергей Кивалов. Со временем семья переехала в Одессу. В 1993 году Кивалова завершила обучение в школе-гимназии №119 с углубленным изучением английского языка.

В 1998 году Татьяна окончила Одесскую государственную юридическую академию, где училась на факультете государственного управления и международных отношений. В 2001 году она стала кандидатом юридических наук, а в 2008 году – доктором юридических наук.

Кивалова стала доктором юридических наук, фото из сети

В течение 5 лет Татьяна работала адвокатом в компании "Полонский и Партнеры" и входила в Одесскую областную коллегию адвокатов. В 2001 году она стала преподавать в Одесской национальной юридической академии на должностях ассистента, доцента и профессора на разных кафедрах. Кроме того, она является директором юридической фирмы "ВСК".

В течение 8 лет Кивалова работала депутатом Одесского городского совета и входила в постоянную комиссию по законности и правопорядку. Она принадлежала к пророссийской Партии регионов. В 2013 году тогдашний президент Виктор Янукович присвоил Татьяне звание "Заслуженный юрист Украины".

Кивалова была депутатом в Одессе, фото из сети

Кивалова рассказывала, что ее семья никогда не была бедной. В частности, они жили в центре Одессы и имели автомобиль.

"Мы никогда не жили бедно — все-таки папа — доктор наук и профессор, у нас всегда была машина, квартира в центре Одессы. Но с другой стороны, я не могла пойти в Одессе в комиссионку и купить все, что захочу. И только когда в 93-м он стал консультантом фирмы "Одессаинтерторг", начал часто ездить в командировку в Германию, Австрию, тогда только ситуация изменилась. Это были не Бог-знаки какие деньги как в настоящее время, но все-таки", — делилась Татьяна.

Кивалова хвасталась, что не была бедной, фото из сети

Также дочь Кивалова появлялась на публике с сумкой элитного бренда Hermes. Выяснилось, что стоимость такой, которую носила Татьяна, составляла 21,5 тысячи долларов. В интернет-барахолках ее можно было приобрести чуть дешевле — за 13,7 тысячи долларов.

Личная жизнь Татьяны Киваловой

Татьяна впервые вышла замуж, будучи студенткой. Тогда она родила сына Сергея. Женщина отмечала, что они с мужем слишком рано вступили в брак. Впоследствии у каждого появились собственные интересы, и они не смогли жить вместе.

"Мы с мужем расстались несколько лет назад. Сейчас — просто друзья. По-другому и быть не может, ведь у нас общий ребенок. Мой бывший муж — хороший парень, но, очевидно, слишком рано мы поженились. Через некоторое время у каждого из нас появились свои интересы. Мы повзрослели и поняли, что не можем жить вместе", — рассказывала Татьяна.

Кивалова вышла замуж во время студенчества, фото из ее соцсетей

В 2010 году Кивалова второй раз вышла замуж за Олега Бондаря. В то время он являлся председателем Комиссии по упрощению процедур контроля грузов, пассажиров и транспортных средств в морских торговых портах Украины. В 2011 году его уволили с должности замминистра транспорта и связи.

"Мы отмечали, и празднование было настоящим. Отмечали мы в Одессе, в кафе Национального университета Одесская юридическая академия", — рассказывал Кивалов.

Кивалова вышла замуж во второй раз, фото Story

Кивалова с мужем, родителями и сыном, фото TABLOID

Татьяна отмечала, что ее свадебное платье было американского дизайнера, которое она купила в Москве, когда находилась там в командировке. Кроме этого, Кивалова не только вступила в брак, но и обвенчалась с Бондарем.

"Да, было белое платье, достаточно скромное, но очень красивое. Американский дизайнер. У меня не было времени готовиться — мы решили обвенчаться так быстро… И я так: "А, не куплю, то надену что-то из того, что у меня есть!". И совершенно случайно я поехала в Москву в командировку, по делам, и купила это платье очень удачно, и как оказалось, очень красивое", – рассказывала Татьяна.

Кивалова обвенчалась с Бондарем, фото TABLOID

Где сейчас Татьяна Кивалова

В ноябре 2021 года "Следствие.Инфо" выяснило, что на дочь Кивалова в Лондоне зарегистрировали сразу 5 объектов недвижимости, 3 из которых стоили не менее 13,5 миллиона долларов. Недвижимость приобрели в период с 1999 по 2003 годы через оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Тогда Кивалов был народным депутатом ВРУ.

На дочь Кивалова регистрировали недвижимость в Лондоне, фото из ее соцсетей

Кивалова с родителями в 2020 году, фото slovo.odessa.ua

Последний пост Киваловой в фейсбуке сделан еще в 2019 году. Тогда она распространила собственную фотографию со словами "Сергей Кивалов. За Одессу". Нардеп баллотировался в парламент, но проиграл выборы выдвиженцу от "Слуги народа" Алексею Леонову.

Кивалова не ведет соцсети, скриншот с ее странице в фб

В 2023 году дочь бывшего регионала была указана соавтором методических рекомендаций для Национального университета "Одесская юридическая академия". Точно неизвестно, где она сейчас живет и чем занимается. Есть вероятность, что Татьяна продолжает преподавать в Одесской юракадемии.

Кивалова с родителями, мужем и сыном в 2020 году

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