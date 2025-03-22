Родила ему сына и находится в "тени": что известно о жене экс-нардепа Парасюка и как она выглядит

До свадьбы пара была вместе около шести лет

Бывший народный депутат Владимир Парасюк был активным участником Революции Достоинства, его называли "лицом Майдана", поскольку его патриотическая речь со сцены существенно повлияла на дальнейшее развитие событий. О деятельности Парасюка известно многое, а вот личную жизнь он старается оберегать от посторонних глаз.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга бывшего народного депутата Ирина Бойко. Мы узнали некоторые факты из жизни девушки.

Как выглядит жена Владимира Парасюка и что о ней известно

Украинский политик Владимир Парасюк приобрел известность после эмоциональной речи в центре Киева 21 февраля 2014 года, когда прервал выступление чиновников и поставил Владимиру Януковичу ультиматум. Тогда бывший президент и бежал из страны, а Парасюк стал медийной личностью.

Владимир Парасюк вместе с возлюбленной Ириной

Во время Майдана и в период политической карьеры, его поддерживала возлюбленная Ирина Бойко, о которой в открытом доступе мало информации, поскольку она предпочитает вести закрытый образ жизни. До свадьбы, которая прошла тайно в 2012 году, пара встречалась около 6 лет.

Владимир Парасюк вместе с женой и Святославом Вакарчуком

В СМИ пишут, что Ирина является владелицей ивент-агентства по организации свадеб во Львове. Публичности она избегает, ее страница в Instagram закрыта.

Как выглядит жена экс-нардепа Парасюка

Но известно, что в 2021 году жена Парасюка подарила ему наследника — сына Устима. Этой радостной новостью бывший депутат поделился у себя в социальных сетях. Владимир опубликовал фотографию, где держит маленькую руку своего первенца.

Владимир Парасюк тайно женился на Ирине Бойко

В 2021 году Парасюк впервые стал отцом

После начала вторжения российской армии на территорию Украины Парасюк вступил в ВСУ и пошел на фронт. В боях за Северодонецк бывший народный депутат получил ранение, но после восстановления вернулся на службу и продолжает защищать нашу страну от захватчиков. Что касается его супруги Ирины, осталась она в Украине, или выехала за границу — неизвестно.

Жена Парасюка избегает публичности

Владимир Парасюк вместе с женой и сыном

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Юрия Бойко и что о ней известно. Она родила политику шестерых детей.