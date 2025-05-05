Хотів ввести російську мову другою державною в Україні: що відомо про сина Януковича, який загинув

Віктор Вікторович Янукович загинув у Росії в 2015 році

Син президента-втікача Януковича Віктор — не менш суперечлива особистість, ніж його батько. Він мав депутатський мандат, був одним із представників "золотої молоді", але запам’ятався не завдяки політичній діяльності чи досягненням. Його українці знають як поціновувача автоспорту та людину, яка загинула за загадкових обставин — провалилася під лід на озері Байкал у розпалі втечі його родини з України.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Віктора Януковича-молодшого. Ми також пригадали, за яких обставин він загинув.

Що відомо про молодшого сина Віктора Януковича

Віктор Янукович-молодший народився 16 липня 1981 року в Єнакієвому, що на Донеччині. Він навчався у Донецькому національному університеті і здобув освіту інженера. Однак доросле життя він пов’язав не з будівництвом, а з політичною діяльністю, автоспортом та бізнесом.

На відміну від батька, який став президентом України, Янукович-молодший обрав інше публічне життя — він був досить відомим в автоспортивних колах. Він був професійним гонщиком і брав участь у чемпіонаті з ралі.

Як загинув Віктор Янукович-молодший

У березні 2015 року стало відомо, що син Віктора Януковича загинув. За офіційною версією, автомобіль, яким він керував, провалився під лід озера Байкал. У машині перебувало ще кілька людей, і всі вони, окрім водія, врятувалися.

Упродовж кількох днів після інциденту влада Росії не підтверджувала інформацію про смерть Віктора Януковича. У документах його назвали іншим іменем — Віктор Давидов (прізвище його бабусі). Однак згодом смерть сина Януковича підтвердили українські ЗМІ. Похорон відбувся у Севастополі, який тоді вже окупувала Росія.

Віктор Янукович із двома синами - Олександром та Віктором

Скандали з сином Януковича Віктором

У листопаді 2006 року у мережі з'явилася інформація про те, що син Януковича у компанії свого друга та двох дівчат влаштували скандал в аеропорту "Бориспіль". Віктор Вікторович нібито негарно поводився зі стюардесою. Це питання навіть підіймали на сесії Верховної Ради. Проте сам Янукович усе заперечував.

Коли Янукович-молодший перебував на другому депутатському терміні, виявляв зацікавлення у сфері IT. Він активно виступав за держпідтримку цифрової індустрії. Однак у політичних кулуарах ходили чутки про те, що син Януковича причетний до гучних скандалів у сфері інтернет-бізнесу. Зокрема, він нібито був причетним до закриття найбільшого українського файлообмінника EX.UA і податкового тиску на інтернет-магазин ROZETKA.UA.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сина Януковича Олександра. Він, як і його батько, втік з України після Революції гідності.