Имел состояние в 500 миллионов долларов и получил паспорт РФ. Что известно сейчас о сыне Януковича Александре

Янукович-младший сбежал из Украины после Революции достоинства

Сын беглого президента Виктора Януковича Александр был одним из тех, кто обогащался, когда в Украине был политический и экономический кризис. Сейчас он якобы зарабатывает миллиарды на продаже угля с оккупированных территорий нашей страны в Турцию. Его имя, как и его отца, символизируется с теневыми схемами и богатством на средства государства.

После Революции Достоинства он, как и его известный отец, исчез из медиапространства, а в 2012 году был в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев". "Телеграф" решил выяснить, что известно сейчас об Александре Януковиче и где он находится.

Когда Виктор Янукович сбежал из Украины, а вслед за ним и его сын, Александр попал под санкции Украины, ЕС, США, Великобритании и других стран. А в 2022 году принадлежавшие Януковичу-младшему 300 миллионов гривен передали на нужды ВСУ. Эти деньги были арестованы на счетах ПАО "Всеукраинский банк развития", владельцем которого был Александр.

До 2014 года сын беглого президента был бизнесменом. В частности, он занимал должность заместителя гендиректора ООО "Донбасснефтепродукт" и владельцем банка ПАО "Всеукраинский банк развития".

Где сейчас Александр Янукович

В октябре 2024 года стало известно, что Александр получил российское гражданство. РосСМИ обнародовали документы, в которых отмечалось, что в стране-агрессорке он занимается бизнесом через компанию "МАКО холдинг", зарегистрированную в Санкт-Петербурге 10 лет назад. Однако где именно он сейчас находится, точно неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при каких обстоятельствах погиб младший сын Виктора Януковича. Он был народным депутатом от Партии регионов и продвигал пророссийские нарративы.