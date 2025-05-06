Уникальное чудо с целебной водой. Пора посетить один из лучших оздоровительных курортов Украины (фото)

Это место считается одним из чудес природы в Украине

На западе Украины немало мест, где можно отдохнуть и насладиться природой. К примеру, на Волыни есть Оконские источники – одно из чудес природы и лучших оздоровительных курортов.

"Телеграф" расскажет, почему стоит посетить это место и сколько стоит отдых. Заметим, что уникальные волынские источники находятся в селе Оконск, озеро Окнище.

Оконские источники — это уникальный природный памятник Украины с хрустальной водой. Из-за того, что из-под земли бьют два источника и поднимают вверх более 200 литров воды каждую секунду образовалось озеро. Оно имеет два куполообразных фонтана, ведь вода выходит под давлением. Над озером практически всегда туман, поэтому место кажется еще и мистическим.

Оконские источники

Эти источники считаются целебными, ведь их вода насыщена минералами и оказывает бактерицидное действие. По причине того, что вода постоянно бьет, она кристально чистая. Но из-за этого температура озера примерно +9°C в течение года. Его глубина составляет до 20 м. К тому же озеро не замерзает зимой. Вода из источников обладает лечебными свойствами относительно болезней кожи, суставов и нервной системы.

Сколько стоит отдых

На территории источников несколько гостиниц, стоимость номера за ночь стартует от 200 грн за человека. Имеются комплексы с бассейнами, саунами и соляриями. Что касается питания, то в местных кафе подают бюджетные обеды от 100 грн.

К тому же из Львова есть двухдневный автобусный тур. Он включает посещение Оконских источников, Шацких озер и других достопримечательностей Волыни. Его стоимость составляет 945 грн/чел. В эти деньги входит проезд, проживание, экскурсии и страхование.

Оконские источники

Как попасть на Оконские источники

Они находятся в селе Оконск, Маневицкий район, Волынская область. Есть два варианта, как туда добраться.

Автомобилем

Из Луцка расстояние составляет примерно 85 км, ориентировочное время в пути – 1,5 часа. Следовать нужно маршруту: Луцк → Киверцы → Колки → Оконск (трасса Р14).

Из Киева расстояние – примерно 400 км, дорога занимает – 5–6 часов. Маршрут: Киев → Житомир → Новоград-Волынский → Луцк → Оконск.

Оконские источники на карте

Общественным транспортом

Автобусом можно доехать до Луцка или Ковеля, а затем пересесть на рейсовую маршрутку до села Оконск или сел поблизости (Колки, Маневичи).

Поездом лучше ехать в Ковель или Луцк — дальше пересадка на автобус или такси в Оконск.

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