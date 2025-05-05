Быстро и абсолютно бесплатно: как избавиться от сорняков на дорожках и брусчатке во дворе

Этот эффективный лайфхак сильно поможет в борьбе с сорняками на дорожках

Многие дачники часто сталкиваются с проблемой сорняков, которые прорастают на устланных камнями или брусчаткой дорожками во дворе дачи. Справиться с этой растительностью можно быстро и бесплатно, если знать один эффективный лайфхак.

Часто для борьбы с сорняками во дворе используют обычный белый уксус, пишет Express. Однако, вопреки своей эффективности, уксус может навредить полезным растениям на даче. Так что его использование для борьбы с сорняками лучше ограничить.

Как избавиться от сорняков во дворе дачи?

Есть быстрый и абсолютно бесплатный, но очень эффективный способ борьбы с сорняками. Для этого вам понадобится обычный кипяток. Просто закипятите воду в чайнике и тут же полейте кипятком каждый куст или стебель сорняка под корень. Для удобства можно поливать прямо из чайника.

Кипяток тут же за несколько минут уничтожит вредоносное растение без вреда для полезных культур. Кипящая вода просто ошпаривает сорняки, убивая листья, лишая их возможности использовать солнечный свет — жизненно важную часть их выживания.

Также кипятком безопасно поливать каменные, брусчатые или гравийные дорожки во дворе. А вот полезные растения на грядках или деревья поливать кипятком категорически запрещено, потому что горячая жидкость может их повредить или вовсе уничтожить.

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