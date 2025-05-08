До смешного просто, но эффективно: гуманный способ отвадить назойливых голубей с дачи и сада

Бороться с голубями и другими наглыми птицами поможет простой лайфхак

Жители частных домов и владельцы дач точно сталкивались с проблемой нашествия голубей. Эти на первый взгляд безобидные птицы могут стать вредителями — уничтожить урожай в саду и на участке или же просто постоянно гадить во дворе, что также не очень приятно.

"Телеграф" расскажет, как гуманно отвадить назойливых пернатых с вашего участка. Этот способ до смешного простой, но очень эффективный.

Как отпугнуть голубей с дачи?

Существует простой, но эффективный способ борьбы с голубями на даче или в частном дворе, пишет Express. Для этого вам понадобятся различные блестящие элементы. Именно они могут отвадить назойливых птиц с вашего дачного участка.

Как оказалось, блестящие предметы пугают голубей и других птиц-вредителей. Они создают внезапные вспышки света и отражения, а это сигнализирует птицам об опасности и они тут же улетают.

Развесьте на своем участке ненужные сверкающие CD или DVD диски, кусочки фольги или другие блестящие предметы. Такой способ борьбы с голубями самый гуманный и безопасный. Птицы просто сами улетят с территории вашего участка и не будут возвращаться, зная об опасности блестящих предметов.

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