Очередь за водой и едой: как живет Мариуполь почти через 3 года оккупации (фото, видео)

Улицы и пляжи пустые, людей почти нет

Мариуполь сейчас в марте 2025 года, несмотря на теплую и солнечную погоду, выглядит разбитым. Город напоминает фильм ужасов или зону отчуждения.

В сети публикуют, что стало с временно оккупированным Мариуполем за три года полномасштабной войны. Сначала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко показал в своем телеграмм-канале фото с людьми, вынужденными выживать с российскими оккупантами.

На опубликованных кадрах заметно, что оставшиеся в городе местные огорчены и разбиты.

Бабушка прижала еду

Набирают воду в бутылки

Жители когда-то цветущего города вынуждены стоять в очереди за едой

"Свежие фото из Мариуполя. Покажите их Уиткову с Трампом. Как "русскоязычные" регионы стали жить с приходом России. Может хоть на минутку оно там стрельнет в мозгах?", — пишет он.

Андрющенко также показал фотографии самого города. Кое-где виднеются разбитые дома, красивое закат у воды, он напоминает кровь тех, кто пал еще в 2022 году так и не выбравшись из оккупированного города.

В некоторых квартирах нет ни окон, ни дверей. Но в подъезде, который разбомбили войска Путина, все еще сохранилась старая раскраска стен.

Людей на улице не так много. Лишь пару машин ездят по улицам многострадального Мариуполя.

Несмотря на ужасную картинку, люди продолжают жить.

Также местные телеграм-каналы показали, как выглядит временно оккупированный Мариуполь на видео. В Восточном районе почти пустые дороги, а также разбитая дорога.

А вот Азовское море в городе выглядит спокойным. На самом пляже пусто, несмотря на солнечную погоду. Вода чистая и прозрачная.

Ситуация в Мариуполе – что известно

Оккупация Мариуполя началась в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Город стал символом героического сопротивления, ведь украинские защитники удерживали его более 80 дней, несмотря на массированные авиаудары и артиллерийские обстрелы. Бои были особенно жестокими на территории завода "Азовсталь", где последние украинские защитники Мариуполя держали оборону в условиях полной блокады и нехватки ресурсов.

В мае 2022 Мариуполь полностью перешел под контроль российских войск. Оккупанты нанесли городу масштабные разрушения, уничтожив более 90% жилой и критической инфраструктуры. В результате оккупации десятки тысяч гражданских погибли, а оставшиеся оказались под давлением репрессий, депортаций и информационной блокады. Мариуполь превратился в важный логистический центр для русских военных, что усложняет его освобождение.

Для захвата Мариуполя оккупанты использовали тактику голода и постоянные бомбардировки. Мирные жители остались без воды, газа и электричества в течение нескольких дней после осады, поскольку температура упала ниже 10°C.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве почтили память погибших в драмтеатре Мариуполя. Ян Доброносов также пообщался с жительницей города Мариуполь, которая рассказала о дне удара по драмтеатру. По ее словам, оккупанты намеренно бомбили, чтобы не помогли.