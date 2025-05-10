Украина готова к прямым переговорам с Россией: в СМИ назвали условие

Американского президента обрадовала позиция Украины

Украина согласилась начать прямые переговоры с Россией, если 30-дневное прекращение огня вступит в силу. С российской стороны пока не поступало четкого ответа, однако в Вашингтоне уже пригрозили ввести санкции против "стороны, которая не согласится на прекращение огня".

Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники. Отмечается, что европейские лидеры уже сообщили президенту США Дональду Трампу, что введут новые санкции против России, если Владимир Путин откажется от перемирия.

"Трамп, похоже, был удовлетворен тем, что Украина приняла соглашение о прекращении огня и согласилась на прямые переговоры с Россией", — отметил источник издания.

Второй источник также отметил, что Трамп обрадовался, когда услышал, что Украина и европейские лидеры согласны с его планом. Теперь в Вашингтоне все ждут реакции России.

Как известно, после встречи европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 10 мая, они позвонили Трампу и изложили своё видение завершения войны.

"Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника (12 мая, — ред). Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, прочное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам", — написал в своем X после этого глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как сообщалось ранее, 10 мая премьер Польши Дональд Туск, премьер Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон приехали в Киев. Позже они провели заседание в формате "коалиции желающих", которая планирует отправить своих миротворцев в Украину после прекращения огня.