Зеленский может поехать к Трампу после скандала в Белом доме, но не один: Daily Mail назвала сроки

В Британии назвали цель возможной новой поездки Зеленского

Встреча Зеленского и Трампа после перепалки в Белом доме может состояться уже совсем скоро. В Вашингтон украинский лидер собирается поехать с Эммануэлем Макроном и Киром Стармером.

Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на собственные источники. По их информации, Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер вместе могут поехать в США уже на следующей неделе, чтобы представить Трампу общее мнение о мирном плане.

Напомним, во время встречи в Белом доме между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник напряженный спор по гарантиям безопасности для Украины. К перепалке присоединился и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После инцидента ряд американских сенаторов подверг критике действия руководящей верхушки Соединенных штатов. Кроме того, в Нью-Йорке и других городах США прошли массовые акции протеста в поддержку Украины и, в частности, президента Зеленского. Также европейские лидеры после этого в большинстве своем поддержали Зеленского.

4 марта Зеленский сделал важное заявление о скандале в Белом доме. Президент выразил готовность работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Также в этот день стало известно об остановке американской помощи Украине.