В Киев приехали европейские лидеры: кто именно и зачем (фото)

Руководители четырех стран почтили память погибших героев на Майдане

Польша, Франция, Германия и Великобритания — лидеры четырех стран 10 мая посетили Киев. Первым прибыл премьер Польши Дональд Туск. За ним – новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Владимир Зеленский с женой и высокопоставленные гости во время минуты молчания почтили украинских героев на Майдане Независимости. Они поставили лампадки к народному мемориалу с флажками, установленными в память о погибших.

Европейские лидеры и президент Украины с супругой Чествование памяти погибших Это место – один из символов борьбы Украины

Позже лидеры и супруги Зеленские дружески пообщались. Этот визит важный для Украины. 10 мая наше государство принимает лидеров, которые готовы присоединиться к "коалиции желающих" или "коалиции решительных" — военной миссии для обеспечения мира.

В планах глав стран — обсуждение "коалиции желающих"

Туск, Стармер, Макрон, Мерц и супруги Зеленские Общение лидеров "коалиции желающих" Президент ведет диалог с Европейскими лидерами

Об этом сообщил накануне Владимир Зеленский. Он отметил, что коалиция нужна не только Украине, но и Европе — она позволит в целом усилить "имеющуюся архитектуру безопасности". Ожидается, что в коалицию войдет три десятка стран, вероятно не только из Европы, ведь к общим встречам присоединялись Турция и Канада. Напомним, "коалицию желающих" сформировали в марте Украина, Франция и Великобритания.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Европейские лидеры на Майдане

За спинами лидеров европейских стран – флаги, символизирующие погибших

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "коалиция желающих" может отправить в Украину свои силы в случае перемирия. Между тем Россия заявляет, что именно Украина избегает переговоров, в то время как РФ выставляет свои условия.