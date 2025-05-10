В Киев приехали европейские лидеры: кто именно и зачем (фото)
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Руководители четырех стран почтили память погибших героев на Майдане
Польша, Франция, Германия и Великобритания — лидеры четырех стран 10 мая посетили Киев. Первым прибыл премьер Польши Дональд Туск. За ним – новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Владимир Зеленский с женой и высокопоставленные гости во время минуты молчания почтили украинских героев на Майдане Независимости. Они поставили лампадки к народному мемориалу с флажками, установленными в память о погибших.
Позже лидеры и супруги Зеленские дружески пообщались. Этот визит важный для Украины. 10 мая наше государство принимает лидеров, которые готовы присоединиться к "коалиции желающих" или "коалиции решительных" — военной миссии для обеспечения мира.
Об этом сообщил накануне Владимир Зеленский. Он отметил, что коалиция нужна не только Украине, но и Европе — она позволит в целом усилить "имеющуюся архитектуру безопасности". Ожидается, что в коалицию войдет три десятка стран, вероятно не только из Европы, ведь к общим встречам присоединялись Турция и Канада. Напомним, "коалицию желающих" сформировали в марте Украина, Франция и Великобритания.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Ранее "Телеграф" рассказывал, что "коалиция желающих" может отправить в Украину свои силы в случае перемирия. Между тем Россия заявляет, что именно Украина избегает переговоров, в то время как РФ выставляет свои условия.