"Я перезвоню". Брифинг Зеленского прервал звонок Макрона, момент попал на видео
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Украинский президент подчеркнул, что между Украиной и Францией очень тесные отношения
Владимир Зеленский имел внезапный телефонный разговор с президентом Франции. В то время как украинский лидер общался с журналистами ему позвонил Эммануэль Макрон.
Ответ главы государства попал на видео. Об этом сообщается в сети. Телефонный звонок прервал Зеленского.
"Извини, Эмманюэль, у меня разговор с журналистом, я могу позвонить через 15-20 минут?" – ответил на английском украинский президент.
После этого журналист задал Зеленскому уточняющий вопрос, только что ли ему звонил французский президент Макрон.
"Да, я только что разговаривал с президентом Макроном. Мы с ним часто очень общаемся. Раз в день, я бы так сказал, в среднем", — подтвердил глава государства.
Также украинский президент подчеркнул, что между Украиной и Францией очень тесные отношения, а Макрон "сильно помогает".
"Я ему за это благодарен и после нашего разговора я ему перезвоню", — добавил Зеленский.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры. Это произошло после того, как он заявил, что Россия атаковала критическую инфраструктуру, когда президент США говорил с Путиным.