Почему военным не дают кредиты: Гороховский объяснил проблему

В чем проблема с кредитами для военных

В Украине согласно пункта 15 статьи 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие могут не выплачивать проценты по кредитам банкам, а банки не имеют права их начислять. Это привело к любопытной ситуации, когда военнослужащие не могут оформить кредиты

Ситуацию с этим попытался прояснить сооснователь Monobank Олег Гороховский в своем telegram-канале. По его словам, банки не знают, кто из их клиентов является военным, а кто — нет.

"Если к нам обращается клиент и говорит, что он военный и просит на основании этого закона упразднить ему процентную ставку, мы немедленно это делаем. Но предупреждаем, что мы не сможем предоставить ему новые транши бесплатных кредитов, поскольку у нас нет бесплатных депозитов", — написал он.

Гороховский добавил, что проценты не начисляются по уже выданным кредитам. Однако новые кредиты не выдаются, так как у банков нет ресурсов для этого. И это делают все крупные финансовые учреждения.

Он добавил, что подобная ситуация происходит потому, что закон был принят, но источник финансирования этой нормы указан не был.

"Банки не будут работать в убыток – это очевидно и не стоит удивляться, что никто не спешит предоставлять бесплатные кредиты", — добавил Гороховский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что статус военнослужащего или его семьи не поможет в случае накопления долгов за коммунальные услуги. В частности свет в таком случае могут отключить и за месячную просрочку платежа.