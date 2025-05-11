Чому військовим не дають кредити: Гороховський пояснив проблему

У чому проблема з кредитами для військових

В Україні згідно з пунктом 15 статті 14 Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовослужбовці можуть не виплачувати відсотки за кредитами банкам, а банки не мають права їх нараховувати. Це спричинило цікаву ситуацію, коли військовослужбовці не мають спроможні оформити кредити

Ситуацію із цим спробував прояснити співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму telegram-каналі. За його словами, банки не знають, хто з їхніх клієнтів є військовим, а хто ні.

"Якщо до нас звертається клієнт і каже, що він військовий і просить на підставі цього закону скасувати йому процентну ставку, ми негайно це робимо, але попереджаємо, що ми не зможемо надати йому нові транші безкоштовних кредитів, оскільки у нас немає безкоштовних депозитів", — написав він.

Гороховський додав, що відсотки не нараховуються за вже виданими кредитами. Однак нові кредити не видаються, оскільки банки не мають ресурсів для цього. І це роблять усі великі фінансові установи.

Він додав, що подібна ситуація відбувається тому, що закон було ухвалено, але джерело фінансування цієї норми вказано не було.

"Банки не працюватимуть у збиток — це очевидно і не варто дивуватися, що ніхто не поспішає надавати безкоштовні кредити", — додав Гороховський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що статус військовослужбовця чи його сім’ї не допоможе у разі накопичення боргів за комунальні послуги. Зокрема світло у такому разі можуть відключити і за місячне прострочення платежу.