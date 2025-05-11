Победа будет 15 мая? Что украинцы думают о возможной встрече Зеленского и Путина

В Украине не особо верят в то, что переговоры состоятся

Вопрос длительного прекращения огня с последующим завершением активной фазы войны России против Украины вновь попал в повестку дня. В Кремле на перемирие соглашаться не хотят, но уже заговорили о возобновлении переговоров в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ продемонстрировал серьезность своих намерений и запросил личную встречу с Владимиром Путиным 15 мая в Стамбуле.

Неожиданное развитие событий вызвало активные обсуждения в сети. "Телеграф" же решил поинтересоваться мнением читателей и узнать, что они думают о вероятности того, что российский диктатор таки туда явится.

Согласно данным опроса в нашем telegram-канале, лишь 7% украинцев считают, что Путину хватит смелости явиться в Стамбул лично. Большинство выражает мнение, что туда россияне все же отправят кого-либо, хотя значительная часть уверена, что переговоры вовсе сорвутся.

Развернуто высказать свое мнение смогли пользователи Facebook на нашей странице. Они не стали сдерживаться в выражениях и открыто рассказали, что думают о перспективах встречи. Хотя прозвучало и мнение, что на данном этапе решение Путина о поездке зависит от желания китайского лидера Си Цзиньпина.

Стоит отметить, что в сети на фоне информации о переговорах 15 мая уже вспомнили о легендарном видео, которое появилось еще весной 2022 года.

Как сообщалось ранее, после выступления Путина и заявления о переговорах, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что эту встречу надо провести хотя бы для того, чтобы понять, можно ли заключить сделку в принципе. Зеленский после этого сказал, что ждет Путина в Стамбуле 15 мая для личной встречи.