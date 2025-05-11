Перемога буде 15 травня? Що українці думають про можливу зустріч Зеленського та Путіна

В Україні не особливо вірять у те, що переговори відбудуться

Питання тривалого припинення вогню з подальшим завершенням активної фази війни Росії проти України знову потрапило до порядку денного. У Кремлі на перемир’я погоджуватися не хочуть, але вже заговорили про поновлення переговорів у Туреччині. Президент України Володимир Зеленський у відповідь продемонстрував серйозність своїх намірів та запросив особисту зустріч з Володимиром Путіним 15 травня у Стамбулі.

Несподіваний розвиток подій викликав активні обговорення у мережі. "Телеграф" вирішив поцікавитися думкою читачів і дізнатися, що вони думають про ймовірність того, що російський диктатор таки туди з’явиться.

За даними опитування у нашому telegram-каналі, лише 7% українців вважають, що Путіну вистачить сміливості з’явитися до Стамбула особисто. Більшість висловлює думку, що туди росіяни все ж таки відправлять когось, хоча значна частина впевнена, що переговори й зовсім зірвуться.

Розгорнуто висловити свою думку змогли користувачі Facebook на нашій сторінці. Вони не стримувалися у висловлюваннях і відкрито розповіли, що думають про перспективи зустрічі. Хоча прозвучала і думка, що на даному етапі рішення Путіна про поїздку залежить від бажання китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Варто зазначити, що у мережі на тлі інформації про переговори 15 травня вже згадали легендарне відео, яке з’явилося ще навесні 2022 року.

Як повідомлялося раніше, після виступу Путіна та заяви про переговори, президент США Дональд Трамп висловив думку, що цю зустріч треба провести хоча б для того, щоб зрозуміти, чи можна укласти угоду в принципі. Зеленський після цього сказав, що чекає на Путіна в Стамбулі 15 травня для особистої зустрічі.