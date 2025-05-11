Искусственный интеллект уличил Путина во лжи с переговорами и раскрыл его замысел

Заявление Путина, вероятнее всего, является многослойным ходом

Заявление российского президента Владимира Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, которое он сделал в ходе своего "сенсационного" выступления ночью 11 мая, может преследовать сразу несколько целей.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok о возможных мотивах Путина в этом случае. Всего он смог выделить семь целей.

Grok – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI американского миллиардера Илона Маска. Он был создан по его инициативе в ответ на распространение чат-бота ChatGPT от компании OpenAI.

Тактическое затягивание времени

ИИ отмечает, что Путин мог предложить переговоры, чтобы выиграть время для закрепления на фронте и перегруппировки сил.

В марте 2025 года СМИ отмечали, что Путин ставил буквально нереалистичные условия перемирия, чтобы усилить свои позиции, но при этом не соглашаясь на полное прекращение огня.

Предложение переговоров без предварительных условий может быть попыткой создать видимость готовности к диалогу, сохраняя при этом военную инициативу.

Давление на США и Трампа

Путин может использовать переговоры как инструмент для манипуляции ожиданиями президента США Дональда Трампа, который выступает на окончание войны.

ИИ пишет, что предложение могло быть сделано, чтобы показать Трампу, что прогресс есть и удержать его от введения новых санкций и увеличения военной помощи Украине.

До этого Трамп уже выражал разочарование отсутствием прогресса в переговорах, а Путин поддерживал некоторые его инициативы, например, мораторий на удары по энергообъектам.

Таким образом, сейчас это может быть попытка Путина сохранить диалог со Штатами.

Дискредитация Украины

Предложение переговоров без условий, которое буквально отвергает предложение президента Украины Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии с 12 мая, может быть направлено на то, чтобы выставить Украину стороной, не желающей мира.

Реакция на международное давление

Заявление Путина прозвучало сразу после завершения торжеств по случаю 80-летия Победы и ряда встреч с мировыми лидерами. Это может быть ответом на дипломатическое давление, например, со стороны Турции (Эрдогана), которая ранее предлагала себя как площадку для переговоров.

Внутренняя пропаганда

Заявление Путина может быть сигналом для российского общества, что якобы РФ контролирует ситуацию и даже диктует свои условия.

Путин подчеркивал, что переговоры должны быть "без предварительных условий", что может быть представлено как великодушный жест, контрастирующий с "упрямством" Киева.

Отвлечение внимания

Предложение переговоров совпало с завершением объявленного Путиным перемирия ко Дню Победы, которое, по данным российских источников, сопровождалось нарушениями со стороны Украины. Заявление о переговорах могло быть сделано, чтобы отвлечь внимание от возможных неудач перемирия или от эскалации боевых действий после 11 мая.

Контекст и подозрения в обмане

Подозрения в обмане могут проистекать из предыдущих заявлений Путина, которые не сопровождались реальными шагами к миру. В начале 2025 года он сигнализировал о намерении участия в мирных переговорах в ближайшем будущем.

Аналитики ISW ТАКЖЕ отмечали, что Путин использует переговоры для получения уступок от Украины и США, не прекращая военных действий.

Вывод

Grok подытожил, что заявление Путина, вероятнее всего, является многослойным ходом, которые сочетают в себе внешнеполитические (давление на США, диалог с Трампом, нейтрализация европейского давления) и внутриполитические (пропаганда) цели.

Но с учетом его предыдущих действий и скептицизм Запада, предложение главы Кремля может быть рассмотрено как тактический манёвр, а не искреннее стремление к миру.

Что сказал Путин

В ходе своего выступления ночью 11 мая, которое российские СМИ успели анонсировать как "сенсационное", Путин предложил возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

"Напомню еще раз, не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи несмотря ни на что предлагаем киевским властям возобновить переговоры прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры. Причем подчеркну, без всякий предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее и там где они были прерваны", — сказал Путин.

То есть, он буквально отверг идею объявления 12 мая 30-дневного перемирия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 мая Россия выразила готовность без предварительных условий начать переговоры с Украиной относительно завершения войны. Кроме того, там обещали обдумать предложение о введении режима прекращения огня на 30 дней. Однако в своем "сенсационном" выступлении Путин буквально отверг предложение о "тишине на 30 дней"