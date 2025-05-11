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Трамп впервые отреагировал на "сенсационную" речь Путина: что сказал после отказа от перемирия

Автор
Анастасия Мокрик
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Дональд Трамп высказался после выступления Владимира Путина Новость обновлена 11 мая 2025, 08:31
Дональд Трамп высказался после выступления Владимира Путина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Впереди Трамп анонсирует "большую неделю"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал первое заявление после ночного выступления главы Кремля Владимира Путина, в котором тот буквально отверг идею 30 дневного перемирия. Американский лидер намерен и дальше работать с двумя странами, чтобы прийти к миру.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Он отметил, что впереди будет "большая неделя".

"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле", — пишет Трамп.

Он также подчеркнул, что впереди предстоит "большая неделя".

Что сказал Путин

В ходе своего выступления ночью 11 мая, которое российские СМИ успели анонсировать как "сенсационное", Путин предложил возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

"Напомню еще раз, не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи несмотря ни на что предлагаем киевским властям возобновить переговоры прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры. Причем подчеркну, без всякий предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее и там где они были прерваны", — сказал Путин.

То есть, он буквально отверг идею объявления 12 мая 30-дневного перемирия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 мая Россия выразила готовность без предварительных условий начать переговоры с Украиной относительно завершения войны. Кроме того, там обещали обдумать предложение о введении режима прекращения огня на 30 дней. Однако в своем "сенсационном" выступлении Путин буквально отверг предложение о "тишине на 30 дней".

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#Переговоры #Владимир Путин #Дональд Трамп