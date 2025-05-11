Трамп впервые отреагировал на "сенсационную" речь Путина: что сказал после отказа от перемирия

Впереди Трамп анонсирует "большую неделю"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал первое заявление после ночного выступления главы Кремля Владимира Путина, в котором тот буквально отверг идею 30 дневного перемирия. Американский лидер намерен и дальше работать с двумя странами, чтобы прийти к миру.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Он отметил, что впереди будет "большая неделя".

"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле", — пишет Трамп.

Он также подчеркнул, что впереди предстоит "большая неделя".

Что сказал Путин

В ходе своего выступления ночью 11 мая, которое российские СМИ успели анонсировать как "сенсационное", Путин предложил возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

"Напомню еще раз, не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи несмотря ни на что предлагаем киевским властям возобновить переговоры прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры. Причем подчеркну, без всякий предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее и там где они были прерваны", — сказал Путин.

То есть, он буквально отверг идею объявления 12 мая 30-дневного перемирия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 мая Россия выразила готовность без предварительных условий начать переговоры с Украиной относительно завершения войны. Кроме того, там обещали обдумать предложение о введении режима прекращения огня на 30 дней. Однако в своем "сенсационном" выступлении Путин буквально отверг предложение о "тишине на 30 дней".