Трамп озвучил новое требование к Украине после речи Путина

Американский лидер хочет переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп понимает, что Россия не хочет идти на прекращение огня, но все равно ставит условия Украине. На этот раз он потребовал проведения переговоров в Турции.

Об этом он написал в своей соцсети Truth. По его словам, переговоры необходимо провести хотя бы для того, чтобы понять, возможно ли соглашение в принципе.

"Путин не хочет иметь Соглашение о прекращении огня с Украиной, а вместо этого хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. Украина должна согласиться на это немедленно", — написал он.

Трамп считает, что Европа и США по итогу этих переговоров будет понимать возможна ли сделка и какие меры принимать далее. Кроме того, он написал, что "начинает сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным", поскольку тот слишком занят празднованием 9 мая. При этом он даже уколол Кремль, отметив, что победа во Второй мировой "даже близко" не была возможной без помощи США.

"Проведите встречу, сейчас!", — добавил Трамп.

Автоматический перевод

Как сообщалось ранее, Путин вышел с новым обращением в ночь на 11 мая, в котором предложил возобновить переговоры с Украиной, прервавшиеся в 2022 году. При этом он фактически отверг идею 30-дневного перемирия.

В Украине заявление Кремля оценили положительно, но отметили, что все еще хотят 30-дневного прекращения огня.