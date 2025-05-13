Укр

Космические проценты за "Экстра деньги". Украинка возмутилась услугой "Киевстара"

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинка пожаловалась на услугу "Экстра деньги" от "Киевстара" Новость обновлена 13 мая 2025, 08:48
Украинка пожаловалась на услугу "Экстра деньги" от "Киевстара". Фото Коллаж "Телеграф"

Пополнение от 25 грн имеет большую комиссию

Пользователь "Киевстара" обратила внимание на достаточно высокие процентные ставки за услугу "Экстра Деньги". С ее помощью украинцы могут пополнить мобильный счет в долг, но есть нюанс.

Об этом женщина написала под одним из постов "Киевстара" в Facebook. Процентную ставку оператора женщина назвала "выживанием клиентов".

""Киевстар", хоть с вами уже много лет, но сегодня вы меня очень неприятно удивили, создается впечатление, что идет политика на "выживание клиентов", а не на поддержку", — пишет женщина.

По ее словам, у нее закончились деньги на счету, а интернет был нужен. И получилось так, что без интернета она не могла пополнить телефон через приложение банка, поэтому решила воспользоваться услугой "Экстра деньги". И после ознакомления с тарифами женщина была неприятно удивлена.

"От Ваших тарифов просто в шоке: 25 грн +10……300+75. Процентная ставка годовая 300-480 процентов!!!" – пишет пользователь.

Более того, она возмущена, что когда пополнила мобильный сначала списались деньги за услугу, а за тариф — нет. При этом после подключения тарифа на телефоне не работала связь, интернет появился через 30 минут после пополнения.

Заметим, что на сайте "Киевстара" прописаны все нюансы услуги "Экстра деньги" и действительно пополнение от 25 грн имеет комиссию. Выходит, чем больше сумма, тем больше комиссия. К примеру, за 500 грн комиссия 150 грн, это 30% от суммы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Киевстар" обвинили в существенном ухудшении качества всех услуг.

Теги:
#Тариф #Мобильная связь #Киевстар #Жалоба #Оператор