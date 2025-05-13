Космические проценты за "Экстра деньги". Украинка возмутилась услугой "Киевстара"

Пополнение от 25 грн имеет большую комиссию

Пользователь "Киевстара" обратила внимание на достаточно высокие процентные ставки за услугу "Экстра Деньги". С ее помощью украинцы могут пополнить мобильный счет в долг, но есть нюанс.

Об этом женщина написала под одним из постов "Киевстара" в Facebook. Процентную ставку оператора женщина назвала "выживанием клиентов".

""Киевстар", хоть с вами уже много лет, но сегодня вы меня очень неприятно удивили, создается впечатление, что идет политика на "выживание клиентов", а не на поддержку", — пишет женщина.

По ее словам, у нее закончились деньги на счету, а интернет был нужен. И получилось так, что без интернета она не могла пополнить телефон через приложение банка, поэтому решила воспользоваться услугой "Экстра деньги". И после ознакомления с тарифами женщина была неприятно удивлена.

"От Ваших тарифов просто в шоке: 25 грн +10……300+75. Процентная ставка годовая 300-480 процентов!!!" – пишет пользователь.

Более того, она возмущена, что когда пополнила мобильный сначала списались деньги за услугу, а за тариф — нет. При этом после подключения тарифа на телефоне не работала связь, интернет появился через 30 минут после пополнения.

Заметим, что на сайте "Киевстара" прописаны все нюансы услуги "Экстра деньги" и действительно пополнение от 25 грн имеет комиссию. Выходит, чем больше сумма, тем больше комиссия. К примеру, за 500 грн комиссия 150 грн, это 30% от суммы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Киевстар" обвинили в существенном ухудшении качества всех услуг.