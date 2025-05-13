"Золотые" улитки: в Украине можно серьезно подзаработать на необычных домашних питомцах (фото)

Любимцы неприхотливы в уходе

Некоторые люди довольно часто заводят в качестве домашних животных довольно странные виды питомцев. К примеру, кто-то любит улиток, однако их цена на рынке поражает.

Как отмечено на портале по покупке домашних любимцев, стоимость улиток стартует от 100 евро. И это цена не за взрослую особь, а за малька.

"Принимаем заказы на малька улитки (икра) Helix Aspersa Muller 2025 г. Также предлагаем сбалансированный высокопротеиновый полноценный рационный корм для улитки Muller и Maxima 16 грн за 1кг", — говорится в сообщении.

Заметим, что в объявлении не указано сколько именно улиток стоит 100 евро (4600 грн). Однако на другом портале по продаже животных и не только за 50 г мальков просят аж 4 500 грн. Продавец уверяет, что эти улитки пригодны для выращивания на открытом грунте и в тепличных условиях.

В основном этих улиток покупают для открытия фермы, ведь они съедобны. Однако есть люди, которые их заводят в качестве домашних питомцев. В таком случае они могут жить в аквариуме с влажной почвой и неприхотливы в уходе. К примеру, рацион улиток состоит из овощей (огурец, морковь, салат), фруктов (яблоки, бананы), мела или яичной скорлупы.

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