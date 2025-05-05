Купила енота и получила кучу хейта. Сколько стоит милое животное (видео)

Еноты привередливы в содержании

Украинка купила себе домашнего питомца, о котором мечтала долгое время, поделилась радостью в сети и получила кучу хейта. Речь идет об еноте, стоимость которого на рынке стартует от 600 долларов.

Соответствующее видео в Tik Tok опубликовала пользовательница Кристина. По ее словам, нового любимца зовут Руся и это девочка.

"Я не могу поверить, что это реальность. Я так долго этого ждала", — говорит девушка.

В видео она рассказывает, как долго мечтала об еноте и ждала встречи, однако комментаторы в сети не все восприняли эту новость положительно. К тому же на портале по продаже животных стоимость маленького енота стартует от 600 долларов, то есть более 25 тысяч гривен. Есть даже животные и за 1 тысячу долларов и дороже.

Заметим, что енот — это хищник млекопитающее, требовательное в содержании и нуждающееся в воспитании. Ведь у животного достаточно гибкие лапки, которыми он может хватать пищу, чесаться и т.д. Однако из-за этого еноты часто становятся источником проблем, ведь могут включить воду, плиту или электрический прибор.

Одна из украинок недавно приобрела енота, на что пользователи довольно бурно отреагировали в сети. Кто-то отмечал, что радости от нового любимца скоро придет конец, что еноты невоспитанные и "тяжелые" животные. Некоторые даже советовали девушке завести ребенка, а не енота.

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