"Золоті" равлики: в Україні можна серйозно підзаробити на незвичайних домашніх улюбленцях (фото)

Улюбленці невибагливі у догляді

Деякі люди доволі часто заводять в якості домашніх тварин доволі дивні види улюбленців. До прикладу, хтось полюбляє равликів, однак їх ціна на ринку вражає.

Як зазначено на порталі з покупки домашніх улюбленців, вартість равликів стартує від 100 євро. І це ціна не за дорослу особину, а за малька.

"Приймаємо замовлення на малька равлика (ікра) Helix Aspersa Muller 2025 р. Також пропонуємо збалансований високопротеїновий повноцінний раціонний корм для равлика Muller та Maxima 16 грн за 1 кг", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що в оголошені не вказано скільки саме равликів коштує 100 євро (4 600 грн). Однак на іншому порталі з продажу тварин і не тільки, за 50 г мальків просять аж 4 500 грн. Продавець запевняє, що ці равлики придатні для вирощування на відкритому ґрунті та в тепличних умовах.

Здебільшого цих равликів купують для відкриття ферми, адже вони їстівні. Проте є люди, які їх заводять в якості домашніх улюбленців. В такому випадку вони можуть жити в акваріумі з вологим ґрунтом та невибагливі у догляді. До прикладу, раціон равликів складається з овочів (огірок, морква, салат), фруктів (яблука, банани), крейди або яєчної шкаралупи.

Нагадаємо, що в Україні дівчина купила собі єнота та нарвалась на хейт. Користувачка розповіла про свою нову улюбленицю Русі, але коментатори не оцінили такого улюбленця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рідкісного кенгуру-альбіноса знайшли за 15 тисяч км від Австралії.