Этот кот вырос почти до 130 см: Зевс покоряет сеть не только размером (фото, видео)

Этот мейн кун может претендовать на мировой рекорд по размеру

Одна из самых больших пород кошек в мире — мейн куны. Они популярны не только в Украине, но и других странах. Некоторые из них отличаются особой харизмой и покоряют пользователей соцсетей, собирая миллионы лайков.

Один из таких кошек – Зевс из Молдовы. Вместе со своей владелицей Даниэлой они ведут блог. Особое внимание привлекает немалый размер мейна куна, он может даже претендовать рекордный среди представителей породы. Зевс вырос почти до 130 см в длину и весит 13 кг. Обычно мейн куны меньше, средний вес взрослого кота до 9-10 кг.

Даниэла не только показывает жизнь Зевса, но и делится советами по уходу за такими большими котами. К примеру, Зевс ежедневно ест сырое мясо и имеет доступ к сухому корму, однако есть и другие способы сформировать рацион животного. Владелица также приучила мейн куна предпринимать определенные действия за вкусности. Она признается, что он несколько неуклюж по сравнению с обычными котами.

Владелица рассказала, что веса в 10 кг Зевс достиг еще в годовом возрасте, с тех пор набирает по килограмму каждый год. Теперь, если замеры владелицы верны, Зевс может претендовать на рекорд Гиннеса, ведь у рекордсмена длина 120 см от носа до кончика хвоста.

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