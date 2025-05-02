"Бароном был?". В Одессе на кладбище заметили царскую могилу кота (видео)

Могилу заметили на Втором Христианском кладбище.

В Одессе местные заметили странную могилу на кладбище, которая вызвала немало вопросов. На этот раз речь идет о месте захоронения кота.

Соответствующее видео было опубликовано местным каналом. Отмечается, что странная могила была замечена на Втором Христианском кладбище.

"На втором кладбище была найдена царская могилка для кота", — говорится в сообщении.

На видео видно, что вокруг захоронения животного владельцы поставили не обычный забор, а настоящую металлическую клетку. В середине которой находится небольшая могила с надгробной плитой и фотографией кота в рамке. На кардах трудно разглядеть данные о животном, но видно, что это был бело-черный кот.

Кроме того, эта металлическая клетка закрывается на замок, и доступ к могиле животного имеют только хозяева. Эта могила животного изумила пользователей сети. Большинство сошлось во мнении, что кот вероятно был необычным, ведь хозяева сделали для него такое место покоя.

В то же время, отметим, что на Втором Христианском кладбище в Одессе запрещены захоронения домашних животных. Это кладбище предназначено исключительно для погребения людей.

Напомним, что недавно в Одессе обнаружили могилу Фараона. Надгробие с изображением египетского правителя, держащего портрет мужчины, вызвало волну удивления и шуток в сети.

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