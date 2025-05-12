Зеленский выбил козырь из рук Путина: эксперт оценил ход Украины по поводу переговоров

Эксперт убежден, что переговоры не состоятся

Украина выбила очередной козырь из рук россиян, когда президент Владимир Зеленский сообщил, что лично хочет встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле. Если до этого можно было рассчитывать на унылое зачитывание ультиматума со стороны россиян во время встречи, то теперь так сделать не получится.

Об этом рассказал политический эксперт Тарас Загородний в разговоре с "Телеграфом". По его словам, этот ход Киева поставил в неудобное положение не только россиян, но и многих людей на Западе, которые еще не поняли, что из себя представляет Россия.

"(Удалось — ред.) выбить еще один козырь, которым активно манипулировала Россия. Они же требовали от Украины, чтобы был отменен указ президента о невозможности переговоров с россиянами. Они это использовали как инструмент дестабилизации Украины. А тут Зеленский говорит "Ну я подписывал этот указ, ну я и приехал. И что ты теперь скажешь?" Это абсолютно правильный ход", — сказал он.

Загородний выразил убеждение, что теперь Зеленский приедет в Стамбул, встретится там с президентом Турции, скажет, что "Путин зас*ал" и не приехал. После этого Украина сможет обратиться к западным партнерам и требовать ввести санкции и увеличить помощь, как они этого уже пообещали.

Как сообщалось ранее, Путин во время своего выступления заявил, что Россия не пойдет на 30-дневное прекращение огня, но хочет возобновить переговоры в Стамбуле. Зеленский после этого сказал, что ждет Путина в Турции 15 мая на личную встречу.

В России после этого сообщили, что личной встречи не будет и придумали кучу отговорок. Президент США Дональд Трамп позже сказал, что она все же состоится и даже выразил готовность прилететь в Стамбул лично, чтобы тоже поучаствовать в переговорах.