Зеленский нарушит закон, если встретится с Путиным? Есть три способа выхода из ситуации

В Украине констатировали невозможность переговоров с Путиным еще в 2022 году

Переговоры России и Украины в Стамбуле запланированы на 15 мая. Их предложил Владимир Путин во время своего обращения, а Владимир Зеленский согласился на это, но отметил, что ждет Путина на личную встречу. Однако, как известно, еще в 2022 году в Украине был издан указ, который запрещает вести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

Как из этой ситуации будет выходить Украина? Подробно разбирался "Телеграф".

Речь об указе президента Украины №679/2022, который ввел в действие соответствующее решение СНБО. В нем имеется следующая строчка:

"Констатировать невозможность переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным", — говорится в решении СНБО.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, которое он высказал в комментарии, "Телеграфу", указ №679 не должен стать проблемой для возможных переговоров Путина и Зеленского. Выйти из этой ситуации можно сразу несколькими способами:

Указ можно просто отменить. Отменить указ и принять другой, который позволит эти переговоры. Вообще ничего не делать.

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"Вообще ничего не делать можно исходя из того факта, что в Украине есть Конституция, в которой записано, что президент является главной государства и представляет Украину на внешнеполитической арене. А поскольку любая статья Конституции имеет большую силу, чем любой нормативно-правовой акт, то можно действовать в соответствии с Конституцией, игнорируя указ.

Это интересная правовая коллизия, но она позволяет главе государства вести переговоры с кем угодно. Указ точно не может помешать каким-то там встречам.

Я понимаю, что россияне могут эту тему качать, но, кстати, интересно, что прошли уже вторые сутки, они об этой теме не вспоминают. Они не говорят, не комментируют на официальном уровне, что как же они могут встретиться, если есть указ. Они что-то об этом указе забыли. Раньше они о нем упоминали,

Поэтому эта ситуация она с юридической точки зрения, конечно, определенный смысл имеет, но она достаточно просто решается. Тем более, что у Зеленского может быть очень простая аргументация: да, по сути мы отказываемся от выполнения этого указа, потому что есть высшая цель — необходимость мира, победы. И ради этого мы готовы пойти на неисполнение этого указа", — объяснил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Путин, вероятно, сдал назад и не полетит на переговоры с Зеленским.