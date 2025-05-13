Путин не полетит на переговоры с Зеленским? СМИ узнали о его планах (обновлено)

Трамп ранее подтвердил возможность своей поездки в Стамбул, если Россия согласится

Владимир Путин не прибудет в Стамбул на переговоры по прекращению войны между Россией и Украиной. Российский диктатор отказался от визита в Турцию, хотя раньше сам выступил с инициативой по проведению переговоров.

Обновлено. Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле и не комментирует состав своей делегации. По его словам, Кремль объявит об этом как только Путин "сочтет это необходимым".

По данным российских СМИ, ссылающихся на источник, близкий к Федеральной службе безопасности России, "служба безопасности президента" не планирует визит Путина в Турцию. Информация актуальна по состоянию на 9:30 мск.

К полету в Стамбул готовят самолет летного отряда "Россия" для министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова. Источник также отметил, что 15 мая в расписании Путина запланированы встречи в Кремле.

Источник также предполагает, что решение о готовящемся визите Путина в Стамбул может быть принято в любой момент в случае личной договоренности с действующим президентом США Дональдом Трампом, хотя такая возможность оценивается как крайне маловероятная.

Ранее Путин предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры по прекращению российско-украинской войны, на что украинский лидер дал свое согласие.

Напомним, Зеленский поделился деталями разговора с Эрдоганом. Он сказал, что "Украина готова к прямым переговорам с Путиным".