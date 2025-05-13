Про переговори у Стамбулі та зустріч Зеленського та Путіна: Єрмак дав нове інтерв’ю, головні заяви

Глава ОП розповів, що обговорюватимуть під час переговорів у Стамбулі

Президент США Дональд Трамп має достатньо впливу, щоб змусити Володимира Путіна поїхати на переговори до Стамбула. Україна ж має намір наполягати там на 30-денному припиненні вогню.

Про це та інше розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Welt. "Телеграф" наводить головні його заяви.

Про переговори у Стамбулі

За словами чиновника, змусити Путіна піти на реальні переговори може лише сильний тиск.

"Якщо Путін не приїде до Туреччини, нові санкції та новий тиск будуть необхідні негайно. Ми знаємо, що Росія розуміє лише мову сили", — сказав він.

При цьому він висловив переконання, що США та Трамп можуть вплинути на Кремль таким чином, щоб змусити Путіна приїхати на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та щоб переговори відбулися.

Що хочуть обговорити

Єрмак каже, що позиція України залишається незмінною — доки не досягнуто припинення вогню, говорити про мир неможливо. Саме це має стати першим кроком на шляху врегулювання війни.

Другим кроком буде обговорення того, хто контролюватиме дотримання цього припинення вогню і хто за ним слідкуватиме, а також яка буде відповідальність стороні, яка його порушить.

"На жаль, у нас не було дуже хорошого досвіду (перемир’я з росіянами, — ред.). Але тільки тоді можна домовитися про формати та обсяг переговорів", — сказав він.

Про можливість відмови від територій

Єрмак нагадав, що Україна не може відмовитись від своїх територій, оскільки це суперечить положенням Конституції. Водночас він відповів, що питання територій буде "питанням для переговорів".

"Це питання для переговорів. Але якщо ви мене спитаєте прямо, я вам відповім прямо, що ми ніколи не визнавали окупацію територій Росією", — сказав він.

Глава ОП нагадав, що Зеленський раніше представляв десять пунктів мирного плану, реалізація яких призведе до повного завершення війни та недопущення її повторення.

Як повідомлялося раніше, у Кремлі поки не давали чіткої відповіді на питання, чи полетить Путін до Стамбула 15 травня. За попередньою інформацією, туди відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова та помічника Путіна Юрія Ушакова.