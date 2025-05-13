Путин и Зеленский встретятся? Букмекеры принимают ставки на тет-а-тет в Стамбуле

Первоначально вероятность встречи достигала почти 50%

Вероятность встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в Стамбуле очень интересует сеть. Букмекеры уже начали принимать ставки: состоится ли их встреча 15 мая.

Как свидетельствуют данные портала polymarket, еще утром 13 мая вероятность их встречи расценивалась в 44%, однако к 15:30 этот показатель значительно упал. На это повлияли многие заявления, особенно со стороны Кремля, где уверяли, что Путин не планирует визит в Турцию.

Наибольшая вероятность встречи Путина и Зеленского в Стамбуле оценивалась в 48% где-то в 5 утра, сейчас этот показатель уже упал до 3%. Падение этого графика началось еще утром, когда СМИ из неофициальных источников сообщали, что глава Кремля все же не приедет на переговоры, а когда об этом уже заговорили на официальном уровне график стремительно пошел в низ.

Однако в Москве полностью не исключали вероятность визита Путина для участия в переговорах, там говорили, что он может передумать в любой момент. Однако сейчас букмекеры оценивают эту возможность только в 3%.

В то же время, президент США Дональд Трамп говорил, что если Путин приедет в Стамбул, тогда и он прибудет на эту встречу. Однако пока Белый дом не подтверждал намерение президента Штатов лично принять участие в переговорах.

"Телеграф" следит за переговорным процессом в реальном времени и собирает все заявления политиков, подробнее в материале "Переговоры Украины и России в Стамбуле: главное к этому часу (обновляется)".