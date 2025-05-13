"Я себе ничего не запрещал": Зеленский о решении СНБО по переговорам с Путиным и ожиданиях от встречи (главное)

Президент Украины будет ждать Путина вместе с президентом Турции в Анкаре

На фоне подготовки ко встрече украинской и российской делегации в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. Глава государства прокомментировал не только вероятность встречи с Владимиром Путиным, но и решение СНБО, согласно которому запрещены переговоры с российским лидером.

"Телеграф" собрал главные тезисы Зеленского по пресс-конференции с журналистами.

"Я ввел в действие указом решение СНБО. Как это было? Украина получала многократно ультиматумы от Путина… Решением СНБО я сделал то, что и так говорит Конституция, что я выполняю эту миссию. И никто, кроме меня, не может вести переговоры по суверенитету Украины, никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я себе ничего не запрещал", – отметил президент.

Встреча с Путиным

Зеленский озвучил свои ожидания от встречи с российским лидером, отметив, что в любом случае рассматривает результат.

"Результат номер один — это безусловное прекращение огня. Безусловное прекращение огня на сегодняшний день, и согласно опыту всех этих дней, месяцев, не может обеспечить любой человек со стороны России, кроме Путина", — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что будет ждать Путина вместе с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре. По его словам, нужно сразу "расставить все точки над и" относительно места встречи.

"Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул. Я сразу хочу сказать, что если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу, я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул", — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу присоединиться к встрече, мол, это оказало бы большее влияние на Путина.

По словам Зеленского, без встречи с Путиным результата от таких переговоров может и не быть, ведь "все зашло достаточно далеко". Также Украина не обсуждала и не прорабатывала другие форматы встречи, в том числе с другими представителями России, если, например, российский лидер вместо себя отправит советников.

Президент пояснил, что также без Путина невозможно обеспечить безусловное прекращение огня.

"Если Путин скажет, что готов к прекращению огня, тогда это открывает путь ко всем остальным элементам окончания войны. Тогда группы могут встречаться", — сказал глава государства.

Однако президент подчеркнул, что 30-дневного прекращения огня никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы полностью.

Другие заявления президента

Если встречи с Путиным не будет, то против России могут ввести более жесткие санкции. По словам Зеленского, это возможно уже в середине мая, или в конце месяца.

"Я хотел бы, чтобы пакет был минимум на том же уровне, на котором сейчас есть предложение в Конгрессе от Линдси Грэмма по санкциям по энергетике, по банковской системе. Там сильный пакет… Если Европа в свой пакет может добавить аналоги сильных шагов США, мы были бы благодарны", — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина и США не обсуждали вопрос замораживания поставок оружия в случае 30-дневного перемирия.

По словам президента, Украина хочет вернуть ЗАЭС и "без нас она не будет работать".

Ранее "Телеграф" писал, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил на Копенгагенском демократическом саммите 2025 года, что отказ Владимира Путина от переговоров в Турции будет доказательством нежелания России завершить войну.