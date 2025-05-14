Украинские Тимон и Пумба покорили TikTok: кот и его хозяйка стали вирусным дуэтом (видео)

Трудно удержаться от смеха, когда видишь этого спокойного и артистического хвостатого любимца

Иногда лучший способ снять стресс – это просто посмеяться над чем-то мелким, но невероятно милым. К примеру, на днях сеть подорвало курьезное видео, на котором пушистый кот в необычных позах сидит рядом с владелицей под известную мелодию из мультфильма "Тимон и Пумба".

Кадры опубликовала пользовательница TikTok. Женщина в шутку подписала пост: "А что будет, если провести свой день, как кот?".

Украинцы не сдерживают эмоций в комментариях — действительно трудно удержаться от смеха, когда видишь этого спокойного и артистического хвостатого любимца. Некоторые шутят о "загруженном графике" участников видео. Один мужчина иронически пишет: "Как вы выдержали такой напряженный график?". А другие – искренне удивляются, как удается снять такое спокойное видео.

Комментаторы в один голос признают: каждое новое видео с этим котом – как отдельная серия мини-кино. Пользователь восхищенно спрашивает: "Как он у вас не убегает и сидит спокойно в кадре? Вообще каждая серия – это искусство".

Один из зрителей даже спрашивает: "Сколько грамм нужно для такого эффекта?" — шутя о невероятной расслабленности кота.

Такая порция кошачьего покоя под мультяшную мелодию — именно то, что нужно, чтобы улыбнуться в ленте. Неудивительно, что это видео стало вирусным – в нем есть все: юмор, уют и немного магии повседневности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове посреди дня во дворе многоэтажки заметили необычных гостей — стадо овец, спокойно прогуливающееся по клумбам и щипавшее траву.