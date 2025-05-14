В Кремле заявили, что будут ждать Украину в Стамбуле. Прилетит ли Путин

В Кремле никак не могут определиться

Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг. Об этом 14 мая заявил спикер Путина Дмитрий Песков. Но главная интрига – будет ли там Путин – сохраняется.

Песков сказал, что в Кремле пока не готовы назвать состав российской делегации на переговорах. Слова спикера цитируют росСМИ.

"Заявление Владимира Путина о переговорах с Украиной сохраняет актуальность, российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг", — говорится в сообщении. Песков также отметил, что состав делегации озвучат тогда, когда поступит соответствующее указание от президента.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что в Турции он планирует обсудить с Путиным по меньшей мере 2 важных вопроса — прекращение огня и обмен пленными в формате "все на все". Если диалог состоится, то для Украины он будет иметь первостепенное значение.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что украинский лидер "всесторонне готов" к диалогу с Путиным. "Очевидно, это абсолютно правильная позиция украинского президента, который таким образом демонстрирует искреннее стремление и готовность к завершению войны. Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня, прежде всего, чтобы сохранить жизнь наших людей", — заявил Буданов в комментарии "РБК-Украина.

Ранее "Телеграф" показывал самые смешные мемы, вызванные затягиванием Россией сообщения о составе делегации в Стамбуле.