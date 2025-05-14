Банки вводят новые ограничения для украинцев. Что изменится с 1 июня (инфографика)

Ограничения почти полностью покроют банковский рынок

Начиная с 1 июня платежные лимиты на переводы банков в Украине будут уменьшены до 50—100 тыс. грн: клиентам высокого риска оставят 50 тыс. грн, а вот для лиц со средним и низким уровнем риска планку опустят со 150 до 100 тыс. грн. Это правило заработает автоматически.

Это будет сделано в рамках "Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", который вступил в действие 1 февраля 2025 г. и предусматривал постепенное уменьшение лимита через четыре месяца.

Больше об изменениях читайте в публикации: "Новые ограничения на переводы по банковским счетам: когда заработают в Украине и что означают".

Неформально некоторые финансисты рассказывали, что отнесли к высокорисковым категориям пенсионеров, студентов, людей, которые имели малые операции и указывали небольшие доходы в своих анкетах (до 50 тыс. грн/мес.).

И хотя лимиты банков имеют несколько исключений для людей с большим состоянием, волонтеров и т.п., — в нем нет исключений для IBAN-переводов. То есть, в эти 100 тыс. грн засчитывают все p2p-переводы + все IBAN-платежи, и нет никакого обходного пути.

Поэтому, чтобы перечислять больше, человеку, который не хочет активно пользоваться наличными, криптовалютой или открывать счета в Европе, где менее строгие правила, следует иметь счета в нескольких украинских банках, говорится в публикации.

На сегодняшний день к меморандуму присоединился 51 банк из 60 имеющихся и две финансовые компании, о чем писал "Телеграф" и приводил полный список. Так что ограничение почти полностью покрывает банковский рынок.