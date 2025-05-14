В СССР школьники учились меньше: причина может удивить

Но произошли изменения и на это есть причины

Система школьного образования в Украине прошла длительный путь трансформации от советских времен до настоящего времени. Да, в СССР дети учились до 7-го, или до 10-го класса.

"Телеграф" расскажет, почему такое решение приняли в СССР. А также то, сколько лет учились дети после провозглашения Независимости.

В советское время базовое среднее образование сначала составляло 7 классов, а полное среднее — 10 классов. Эта система была введена в 1930-е годы и просуществовала с незначительными изменениями до распада СССР. Семилетнее образование считалось достаточным для рабочих профессий, а десятилетнее готовило абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения.

После обретения независимости Украина пересмотрела образовательную систему, приведя ее в соответствие с европейскими стандартами. Сегодня украинские школьники учатся 9 лет для получения базового среднего образования и 11 лет для общего среднего образования.

Изменение продолжительности обучения было обусловлено несколькими факторами:

Необходимостью более глубокого изучения предметов из-за роста объема знаний во всех отраслях.

Интеграцией Украины в европейское образовательное пространство.

Увеличение количества обязательных предметов.

Согласно современным украинским образовательным стандартам, после 9 класса учащиеся могут продолжить обучение в старшей школе (10-11 классы) или выбрать профессионально-техническое образование. После 11 класса выпускники получают полное среднее образование.

Стоит отметить, что в Украине внедряется реформа "Новая украинская школа", которая предусматривает переход к 12-летней системе обучения, что еще больше приблизит украинскую образовательную систему к европейским стандартам.

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