Живет ли Данилов на 5 тысяч гривен? Какие доходы задекларировал за 2024 год и хватит ли их на содержание имущества

Жена Данилова имеет люксовый автомобиль Lexus

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов после увольнения живет на свою маленькую зарплату и пенсию жены, сумма которых составляет более 11 тысяч грн. На вышеуказанной должности Данилов получал более 1 млн в год.

Об этом свидетельствуют декларации Данилова за 2024 и 2023 годы. Заметим, что в 2024 году он получил за три месяца работы в СНБО 608 976 гривен, а в 2023 году за весь год — 1 173 284 грн.

При этом после увольнения Данилов указал в декларации за 2024 год доход от ООО "КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ". Выплаты по договору с ООО составили 43 924 гривен. Кроме этого за прошедший год его жена Людмила получила пенсию на сумму 80 249 грн.

Если же разделить сумму пенсии на 12 месяцев — выходит в среднем на один месяц более 6 тысяч, а если соответствующим образом пересчитать зарплату — 4,8 тыс. гривен. То есть бывший секретарь СНБО и его жена почти год живут более чем на 11 тысяч грн в месяц, при этом имеют люксовое авто и недвижимость.

В декларации указано, что у Данилова есть квартира за 3 434 000 грн, жилой дом за 266 331 грн, земельный участок за 241 077 грн и машиноместо за 100 000 грн. В собственности жены Данилова Людмилы есть авто Lexus RX 350 2012 за 296 584 грн.

К тому же супруги хранят немало денег наличными и на банковских счетах, в том числе 4 622 685 грн и 36 576 долларов. Также жена бывшего должностного лица имеет акции в нескольких компаниях и бизнес.

Учитывая доходы супругов, можно сделать выводы, что 11 тысяч государственных выплат вряд ли хватит на содержание всего имущества, но, если обратить внимание на сбережения, вполне возможно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Кировоградской областной государственной администрации (начальник ОГА) Андрей Райкович задекларировал доходов за 2024 год более чем на 51 млн грн.