Заработала миллион, но получает выплаты как переселенка: в декларации судьи КСУ нашли интересные факты

Автомобиля и недвижимости у судьи, судя по декларации, нет

Судья Конституционного Суда Украины Ирина Старосуд за 2024 год заработала более миллиона гривен. При этом она получает социальные выплаты для временно перемещенных лиц в размере 10 тысяч гривен.

Информация об этом была опубликована в декларации, поданной в 2025 году. В ней также указана дочь судьи — София Доценко.

Собственной недвижимости, судя по декларации, у Ирины Старосуд нет.

В графе транспортных средств информация отсутствует, что говорит о том, что личного автомобиля у Старосуд нет.

Отмечается, что в 2024 году судья получила заработную плату в размере 1 168 880 гривен от Донецкого окружного административного суда. Еще 10 тысяч гривен как выплата для временно перемещенных лиц (ВПЛ) были получены от Областного центра по начислению и осуществлению социальных выплат. Дочь судьи получила алименты в размере 89 000 гривен.

На банковских счетах Старосуд хранит 84 гривны. А наличными хранит 19 000 долларов и 7 000 евро.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто такой скандальный судья Вовк и какое у него состояние. Он задекларировал значительное имущество и денежные активы – среди собственности его и жены – дорогой автомобиль, дача и земельный участок.