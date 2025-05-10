Сельский голова во Львовской области зарабатывает, как министр экономики. В декларации сбережений на миллионы

Имеет два автомобиля и мотоцикл

Сельский голова во Львовской области зарабатывает за месяц примерно столько же, как министр экономики Юлия Свириденко. Речь идет о главе Добросино-Магеровского сельского совета Сало Николае Ивановиче.

Об этом свидетельствует его декларация за 2024 год. Ведь за этот период он заработал 1 153 575 грн, это примерно 96 тысяч в месяц.

Согласно документам о заработной плате Свириденко, она получает за месяц 96 157,32 гривны. Однако у сельского головы, кроме зарплаты, еще есть пенсия в 179 745 грн в год, это примерно 15 тысяч в месяц. Также в декларации по разделу доходов указано 1 млн грн дополнительных начислений. Вопрос того, почему глава сельского совета зарабатывает, как министр экономики, остается открытым.

Николай Сало имеет в собственности одну квартиру и нежилое здание. В автопарке есть авто ВАЗ приобретенный в 2014 году, мотоцикл Kavasaki купленный в 2010 году и машина VOLKSVAGEN за 1 135 927.

К тому же у сельского головы немалые сбережения, в том числе наличными 550 000 грн и 70 000 долларов, 5 845 евро на карточке. В декларации основным источником дохода указана зарплата на госдолжности и пенсия. Однако сумма выплат и сбережений вызывает немало вопросов.

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