Депутатские хоромы: кто из нардепов владеет самыми большими поместьями в Украине

Где живут украинские депутаты

Декларации народных депутатов Украины за 2024 год раскрывают поразительные масштабы роскоши, в которой живут избранники народа. Двенадцать парламентариев задекларировали резиденции площадью более 1000 квадратных метров, что в десятки раз больше обычной квартиры.

Самым популярным местожительством среди владельцев наибольших поместий оказался элитный Козин в Конча-Заспе, где проживают четверо из двенадцати депутатов-владельцев самых роскошных резиденций. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Лидером рейтинга, по словам издания, стал Вадим Столар из "Оппозиционной платформы – За жизнь", арендующий у бывшей супруги Инны Майструк дом площадью 2062,8 квадратных метров в Козине. По данным Forbes, Столар входит в сотню самых богатых украинцев с состоянием в 175 млн долларов. В этом огромном имении вместе с нардепом проживают и его дети.

Источник — Google Earth

На втором месте оказался член депутатской группы "Доверие" Василий Петевка с имением площадью 2032,5 квадратных метров в Мукачево (Закарпатская область). Официально усадьба принадлежит его жене Марине. Комплекс включает главный дом с мансардой, гостевой дом, гараж, насосную щитовую и навес, пишет издание.

Василий Петевка

Источник — Google Earth

Примечательно, что во время полномасштабной войны НАПК составило на него админпротокол за попытку договориться о пересечении границы для своих родственников.

Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко занимает третье место с домом площадью 1834 квадратных метра в Лесниках (Киевская область). Его имение отличается не только размерами, но и расположением в одном из самых престижных пригородов столицы.

Руслан Горбенко

Источник — Google Earth

Четвертое место мог бы занять бывший предприниматель Сергей Тарута с поместьем площадью 1727,9 квадратных метров, которым он владеет с 2005 года. Однако имущество находится на временно оккупированной территории – в Донецке, куда у нардепа пока нет доступа.

Поэтому четвертая позиция у члена группы "Восстановление Украины" Александра Фельдмана, владеющего домом площадью 1571,1 квадратных метров в Харькове. По данным журнала Focus, в 2012 году Фельдман занимал 42-ю позицию в рейтинге самых состоятельных людей Украины с состоянием в 375 млн долларов. Его имение в Харькове остается одним из самых больших городских резиденций среди всех депутатских владений.

Александр Фельдман

Источник — Google Earth

На пятом месте — внефракционный нардеп Антон Яценко, проживающий в Козине (Киевская область) в доме площадью 1520 квадратных метров, оформленном на его тесте Ивана Кравчука. На территории резиденции есть собственный бассейн и выход к реке.

Антон Яценко

Источник — Google Earth

В список наибольших поместий депутатов, по словам издания, также попали квартиры Николая Люшняка (1426,9 кв. м) в селе Поляница (Ивано-Франковская область), Петра Порошенко (1331,7 кв. м) в Козине (Киевская область), Сергея Минька (1299 кв. м) в селе Романовка (Киевская область), Сергея Алексеева (1161,6 кв. м) в Козине (Киевская область), Сергея Левочкина (1055,95 кв. м) во Франции и Анжелики Лабунской (1040 кв. м) в селе Новые Петровцы (Киевская область).

По данным НАПК, домами владеют примерно половина депутатов, подавших декларации. Средняя площадь дома народного избранника составляет более 300 квадратных метров.

Ранее "Телеграф" писал, что Стефанчук оправдался, почему у депутатов выросли зарплаты во время войны. Спикер ВР заверил, что доходы депутатов прозрачны.