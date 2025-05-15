"Никто этого не любит": Билецкий назвал одну из главных проблем ВСУ (видео)

В ложных докладах нет смысла, говорит командир 3-го АК

Внутри ВСУ есть большая проблема, которая сводится к распространению ложной информации. При том, появляется она как из-за страха принести плохие новости, так и из-за желания "сделать карьеру".

Об этом рассказал командир Третьего армейского корпуса (бывшая 3-я ОШБР) Андрей Билецкий в интервью журналисту Юрию Бутусову. По его словам некоторые офицеры могут рассказывать журналистам о критической ситуации на их участке, а перед этим докладывать своему начальству совсем другую информацию.

"Наврал о существовании позиций, которых уже три дня или пять суток уже нет. Не сообщил о том, что он там фактически потерял управление в такой-то роте, а такая-то рота, в ней ноль пехотинцев осталось. Не потому что их всех убили, а потому что кто-то болен, а кто-то в СЗЧ. Всякое бывает", — объяснил Билецкий.

При этом, он отмечает, что среди "больших начальников" тоже бывают подобные ситуации и в первую очередь речь идет о занижении количества противников. Билецкий отметил, что в некоторых случаях ложные доклады появляются специально, так как позволяют сделать карьеру, а в других — базируются на ложных докладах подчиненных.

"Все боятся докладывать плохие новости. Нравится ли мне поднимать военную связь, трубку и говорить неприятные вещи? Не нравится", — сказал он, но добавил, что в ложных докладах нет смысла и что большую часть проблем можно решить.

Как сообщалось ранее, директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут ранее говорил, что хаос в управлении войсками является одной из главных проблем на фронте.