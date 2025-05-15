"Ніхто цього не любить": Білецький назвав одну з головних проблем ЗСУ (відео)

У хибних доповідях немає сенсу, каже командир 3-го АК

Усередині ЗСУ є велика проблема, яка зводиться до поширення неправдивої інформації. При тому з’являється вона як через страх принести погані новини, так і через бажання "зробити кар’єру".

Про це розповів командир Третього армійського корпусу (колишня 3-я ОШБР) Андрій Білецький в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову. За його словами, деякі офіцери можуть розповідати журналістам про критичну ситуацію на їхній ділянці, а перед цим доповідати своєму начальству зовсім іншу інформацію.

"Набрехав про існування позицій, яких вже три дні чи п’ять діб уже немає. Не повідомив про те, що він там фактично втратив управління в такій-то роті, а така-то рота, в ній нуль піхотинців залишилося. Не тому, що їх усіх убили, атому, що хтось хворий, а хтось у СЗЧ. Усяке буває", — пояснив Білецький.

При цьому він зазначає, що серед "великих начальників" теж бувають подібні ситуації й насамперед йдеться про заниження кількості противників. Білецький зазначив, що в деяких випадках неправдиві доповіді з’являються спеціально, оскільки дозволяють "зробити кар’єру", а в інших — базуються на неправдивих доповідях підлеглих.

"Всі бояться доповідати погані новини. Чи подобається мені підіймати військовий зв’язок, трубку і говорити неприємні речі? Не подобається", — сказав він, але додав, що в неправдивих доповідях немає сенсу і що більшість проблем можна вирішити.

Як повідомлялося раніше, директор Фонду "Повернися живим" Тарас Чмут раніше говорив, що хаос в управлінні військами є однією із головних проблем на фронті.