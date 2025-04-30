"Теряем людей из-за этого": Чмут указал на главную проблему в командовании войсками в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Руководитель Фонда "Вернись живым" назвал основную проблему в армии
В командовании войсками на фронте есть несколько проблем. Одним из крупнейших является несогласованность действий различных подразделений на одних и тех же участках фронта.
Об этом заявил директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью LIGA.net.
Эксперт подчеркнул, что хаос в управлении войсками приводит к неэффективному использованию ресурсов и бессмысленным потерям личного состава.
"Одна из самых больших проблем в прошлом году — это хаос в управлении войсками, заключающийся в том, что на одном участке фронта, например, в 20 км, может находиться 30 различных подразделений разных воинских частей из разных ведомств и учреждений, абсолютно не воюющих в едином замысле", — пояснил Чмут.
По словам директора Фонда, подразделения часто "несинхронизированы между собой, дублируют друг друга, неэффективно тратят ресурс и бестолково теряют людей".
Чмут также привел пример проблем с приданными подразделениями: "Есть примеры, где одной бригаде, механизированной, например, может быть придано 20 разных организмов — отдельных рот, отдельных батальонов, отдельных батарей без каких-либо пушек, дополнительных подразделений, групп ССО, ГУРа и так далее. Командир бригады не может ими всеми руководить".
Он пояснил, что командир подразделения эффективно может управлять около 10 подчиненными структурами. Однако на уровне бригады часто появляется не 10, а 40 разных подразделений, и "управлять этим эффективно невозможно".
Чмут подчеркнул, что самая большая проблема — это не возможности противника, а внутренние вопросы организации: "Это наша внутренняя проблема, которую мы должны решить, и которая стратегически изменит ситуацию на фронте. Она не требует Штатов, она не требует Европы, она требует каких-то мозгов, политической воли и желания внутри сил обороны навести структурный порядок".
Также "Телеграф" писал об основных проблемах с подготовкой военных в Украине. Руководитель фонда "Вернись живым" указал на три неочевидных проблемы.