Россияне, вероятно, захватили новые территории сразу на двух направлениях (карта боев)

Продолжаются ожесточенные бои

Продвижение россиян на фронте произошло в Донецкой области. Идет 1176-й день полномасштабной войны России против Украины, с начала суток 13 мая до 22:00 на фронте произошло 125 боевых столкновений.

По данным аналитиков портала DeepState, враг продвинулся в Малиновке (село в Покровском районе Донецкой области). Кроме того, российская армия захватила новые территории в Богатыре и возле Новоселки. Это Новопавловское направление. Богатырь расположен в Волновахском районе, а Новоселка — в Великоновоселковском.

Ситуация на фронте 13 мая — данные Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 13 мая сообщили, что на Покровском направлении с начала суток до 22:00 россияне 42 раза атаковали позиции наших защитников. Бои шли в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Старая Николаевка, Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Проминь.

"По предварительным подсчетам, сегодня (13 мая, — ред.) оккупанты на Покровском направлении потеряли 144 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили миномет, восемь разведывательных БПЛА, восемь единиц автомобильной техники, три мотоцикла. Также украинские защитники поразили пушку, миномет и одну боевую бронированную машину врага", — сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских атак вблизи Константинополя, Скудного, Ровнополя, Привольного, Вольного Поля, Шевченко, Богатыря, Новополя, Отрадного и в сторону Зеленого Поля. На момент выхода сводки пять боестолкновений еще продолжались.

Как сообщал "Телеграф", по данным источников в Главном управлении разведки Минобороны Украины, россияне стягивают войска, чтобы усилить давление на фронте. Враг готовится к масштабному наступлению.