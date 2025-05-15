Быстро прорастить семена поможет кипяток. Инструкция и преимущества
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Также она повышает всхожесть
Семена некоторых культур имеют твердую толстую оболочку, через которую ростку сложно пробиться. Помочь ему можно с помощью очень горячей воды.
Об этом способе рассказывает GradinaMax. Он подходит только для растений, чьи семена имеют плотную оболочку. Для семян с тонкой нежной оболочкой полив кипятком применять нельзя – они просто сварятся. А вот твердая оболочка размягчится и потрескается, открывая путь ростку.
Для каких культур подходит полив горячей водой
- клубника,
- мята,
- пастернак,
- сельдерей,
- аквилегия,
- петуния,
- виола,
- лаванда,
- дельфиниум,
- гвоздика,
- эустома,
- люпин,
- другие культуры с плотной оболочкой семян.
Преимущества полива семян кипятком
- Быстрое прорастание
- Высокая всхожесть
- Равномерные и одновременные всходы
- Нет необходимости в предварительной обработке семян от вредителей и стимуляторами роста
Техника посева семян в политый кипятком грунт
Что понадобится
- пластиковые емкости с крышками и дренажными отверстиями
- рыхлый питательный субстрат
- пищевая пленка и полиэтиленовый пакет
- полотенце или кусок ткани — для укутывания
Полив семян кипятком
Заполнить емкости субстратом, распределить семена, немного вдавливая их. Далее посев нужно полить очень горячей водой (70-80 градусов, не больше!). Есть еще один способ — сначала щедро пролить почву горячей водой и заложить семена в горячую почву.
После этого емкость следует закрыть пищевой пленкой, поставить в полиэтиленовый пакет, завернуть в ткань для сохранения тепла и на час поставить в теплое место.
Через час снимают ткань и пакет, оставив пленку. Емкости нужно держать при температуре +23 +25 градусов. Каждый день необходимо проветривать емкости и увлажнять почву.
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