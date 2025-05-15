Быстро прорастить семена поможет кипяток. Инструкция и преимущества

Также она повышает всхожесть

Семена некоторых культур имеют твердую толстую оболочку, через которую ростку сложно пробиться. Помочь ему можно с помощью очень горячей воды.

Об этом способе рассказывает GradinaMax. Он подходит только для растений, чьи семена имеют плотную оболочку. Для семян с тонкой нежной оболочкой полив кипятком применять нельзя – они просто сварятся. А вот твердая оболочка размягчится и потрескается, открывая путь ростку.

Для каких культур подходит полив горячей водой

клубника,

мята,

пастернак,

сельдерей,

аквилегия,

петуния,

виола,

лаванда,

дельфиниум,

гвоздика,

эустома,

люпин,

другие культуры с плотной оболочкой семян.

Преимущества полива семян кипятком

Быстрое прорастание

Высокая всхожесть

Равномерные и одновременные всходы

Нет необходимости в предварительной обработке семян от вредителей и стимуляторами роста

Техника посева семян в политый кипятком грунт

Что понадобится

пластиковые емкости с крышками и дренажными отверстиями рыхлый питательный субстрат пищевая пленка и полиэтиленовый пакет полотенце или кусок ткани — для укутывания

Полив семян кипятком

Заполнить емкости субстратом, распределить семена, немного вдавливая их. Далее посев нужно полить очень горячей водой (70-80 градусов, не больше!). Есть еще один способ — сначала щедро пролить почву горячей водой и заложить семена в горячую почву.

После этого емкость следует закрыть пищевой пленкой, поставить в полиэтиленовый пакет, завернуть в ткань для сохранения тепла и на час поставить в теплое место.

Через час снимают ткань и пакет, оставив пленку. Емкости нужно держать при температуре +23 +25 градусов. Каждый день необходимо проветривать емкости и увлажнять почву.

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