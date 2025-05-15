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Быстро прорастить семена поможет кипяток. Инструкция и преимущества

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Горячая вода поможет семенам быстрее прорасти Новость обновлена 15 мая 2025, 07:34
Горячая вода поможет семенам быстрее прорасти. Фото Коллаж "Телеграф"

Также она повышает всхожесть

Семена некоторых культур имеют твердую толстую оболочку, через которую ростку сложно пробиться. Помочь ему можно с помощью очень горячей воды.

Об этом способе рассказывает GradinaMax. Он подходит только для растений, чьи семена имеют плотную оболочку. Для семян с тонкой нежной оболочкой полив кипятком применять нельзя – они просто сварятся. А вот твердая оболочка размягчится и потрескается, открывая путь ростку.

Для каких культур подходит полив горячей водой

  • клубника,
  • мята,
  • пастернак,
  • сельдерей,
  • аквилегия,
  • петуния,
  • виола,
  • лаванда,
  • дельфиниум,
  • гвоздика,
  • эустома,
  • люпин,
  • другие культуры с плотной оболочкой семян.

Преимущества полива семян кипятком

  • Быстрое прорастание
  • Высокая всхожесть
  • Равномерные и одновременные всходы
  • Нет необходимости в предварительной обработке семян от вредителей и стимуляторами роста

Техника посева семян в политый кипятком грунт

Что понадобится

  1. пластиковые емкости с крышками и дренажными отверстиями
  2. рыхлый питательный субстрат
  3. пищевая пленка и полиэтиленовый пакет
  4. полотенце или кусок ткани — для укутывания

Полив семян кипятком

Заполнить емкости субстратом, распределить семена, немного вдавливая их. Далее посев нужно полить очень горячей водой (70-80 градусов, не больше!). Есть еще один способ — сначала щедро пролить почву горячей водой и заложить семена в горячую почву.

После этого емкость следует закрыть пищевой пленкой, поставить в полиэтиленовый пакет, завернуть в ткань для сохранения тепла и на час поставить в теплое место.

Через час снимают ткань и пакет, оставив пленку. Емкости нужно держать при температуре +23 +25 градусов. Каждый день необходимо проветривать емкости и увлажнять почву.

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#Семена #Сад #Огород