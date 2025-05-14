Смеялась вся Украина: "Дія" пошутила над фронтменом "Циферблата" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Среди участников НМТ шутка стала особенно актуальной
Популярный украинский сервис на своей странице поделился видео с реакцией вокалиста "Циферблата" Даниила Лещинского, когда Украина попала в грандфинал "Евровидения-2025". На кадрах мужчина смущенно подошел к камере, пытаясь улыбнуться.
"Дія" решила пошутить на этом курьезном моменте. Пост опубликовали в TikTok с названием: "Я стараюсь улыбнуться, как в паспорте, чтобы пройти Дія. Підпис".
Такой мем вызвал волну положительных реакций и смеха среди украинцев. Пользователи активно комментировали, подчеркивая, что на самом деле, чтобы добиться идеальной улыбки, иногда приходится хорошо постараться. Конечно, шутки не заставили себя ждать:
- "Боже, да там пока улыбнешься — и перекосит. С десятого раза все выходит!"
- "Там надо улыбаться, а я с покер фейсом смотрела, чего не пропускает"
Интересно, что такой момент стал особенно актуален для участников НМТ (Национального мультимедийного теста), ведь они часто используют эту опцию для входа в личный кабинет.
Этот случай взорвал сеть украинских пользователей, поскольку "Евровидение-2025" сейчас активно обсуждают на разных платформах. "Дія" удачно использовала этот момент, чтобы добавить юмор к событиям вокруг этого песенного конкурса и это видео сразу стало популярным.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове более 5 тысяч человек приняли участие в беговом полумарафоне, который проходил в центре города. Однако один из участников стал причиной шуток в сети из-за своего необычного поступка.