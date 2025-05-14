Смеялась вся Украина: "Дія" пошутила над фронтменом "Циферблата" (видео)

Среди участников НМТ шутка стала особенно актуальной

Популярный украинский сервис на своей странице поделился видео с реакцией вокалиста "Циферблата" Даниила Лещинского, когда Украина попала в грандфинал "Евровидения-2025". На кадрах мужчина смущенно подошел к камере, пытаясь улыбнуться.

"Дія" решила пошутить на этом курьезном моменте. Пост опубликовали в TikTok с названием: "Я стараюсь улыбнуться, как в паспорте, чтобы пройти Дія. Підпис".

Такой мем вызвал волну положительных реакций и смеха среди украинцев. Пользователи активно комментировали, подчеркивая, что на самом деле, чтобы добиться идеальной улыбки, иногда приходится хорошо постараться. Конечно, шутки не заставили себя ждать:

"Боже, да там пока улыбнешься — и перекосит. С десятого раза все выходит!"

"Там надо улыбаться, а я с покер фейсом смотрела, чего не пропускает"

Интересно, что такой момент стал особенно актуален для участников НМТ (Национального мультимедийного теста), ведь они часто используют эту опцию для входа в личный кабинет.

Этот случай взорвал сеть украинских пользователей, поскольку "Евровидение-2025" сейчас активно обсуждают на разных платформах. "Дія" удачно использовала этот момент, чтобы добавить юмор к событиям вокруг этого песенного конкурса и это видео сразу стало популярным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове более 5 тысяч человек приняли участие в беговом полумарафоне, который проходил в центре города. Однако один из участников стал причиной шуток в сети из-за своего необычного поступка.