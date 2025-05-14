Соседка Украины бьет рекорды на Евровидении, хотя считается аутсайдером (видео)

Певица уже выходила на сцену Евровидения 30 лет назад

Несмотря на то, что фаворитом в этом году на Евровидении остается группа KAJ из Швеции с треком Bara bada bastu, после первого полуфинала 13 мая по просмотрам выступлений на YouTube с большим отрывом лидирует аутсайдер нынешнего песенного конкурса.

На момент публикации этого материала сценический номер Польши, а точнее представительницы соседней с Украиной страны Justyna Steczkowska (Юстины Стечковськой) с конкурсной композицией Gaja, превзошла своих соперников, включая украинскую группу Ziferblat с их песней Bird of Pray.

Евровидение 2025 — рекорд по просмотрам на YouTube

Польская исполнительница и скрипачка Юстина Стечковська, которая смогла пройти в гранд-финал Евровидения 2025, что состоится в субботу, 17 мая, собрала около миллиона просмотров на официальном канале Eurovision Song Contest. Далее идет Эстония (больше 500 тысяч просмотров), затем Украина (свыше 320 тысяч просмотров) и нынешний фаворит — Швеция (более 310 тысяч просмотров). Стоит подчеркнуть, что это лишь участники первого полуфинала конкурса. Результаты второго полуфинала мы узнаем после 15 мая, в четверг.

Лидеры Евровидения 2025 на YouTube

Удивительно, но сама Польша занимает лишь 20-ю строчку в рейтинге букмекеров, согласно данным таблицы eurovisionworld.com. Артистке предвещают шансы на победу в менее одного процента.

Кто такая Юстина Стечковская

Певица и скрипачка родилась 2 августа 1972 года в городе Ряшев. Обладательница вокального диапазона почти в четыре октавы. Дважды представляла Польшу на Евровидении: в 1995 году в Дублине с композицией Sama (18-е место) и теперь спустя 30 лет — в 2025 году в Базеле с песней GAJA.

Напомним, что в этом году Украина снова попадает в финал Евровидения. Ziferblat отыграли в первом полуфинале, но сразу попали в мемы.