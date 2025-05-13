Первый полуфинал Евровидения 2025: как и когда голосовать украинцам 13 мая

Голосовать можно за 24 часа перед каждым полуфиналом за своего фаворита

Уже сегодня, 13 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидения. В этом году Украину будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Praу. Они выступят пятыми в списке участников. Поэтому готовимся болеть и голосовать.

Шоу пройдет в швейцарском городе Базель. За победу будут бороться 37 стран. "Телеграф" расскажет, где и как голосовать за Украину.

Когда и где смотреть Евровидение 2025

Два полуфинала состоятся 13 и 15 мая, а грандфинал — 17 мая. Украина будет выступать сегодня, в первом полуфинале, под номером пять. Прямая трансляция начнется в 22.00 по Киеву.

Фото: Getty Images

Смотреть песенный конкурс можно на телеканале Общественное Культура, на сайте Общественное Евровидение или на YouTube-канале Общественное вещание. Шоу также будет транслироваться на официальном канале Eurovision Song Contest, стриминговой платформе MEGOGO, а послушать конкурс можно на Радио Промінь. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Фото: Getty Images

Как голосовать

За своего фаворита можно отдать голос в официальном приложении Eurovision Song Contest App. Он доступен для Android, iOS и Windows. Также можно будет отправить SMS по номеру 7576 и указать номер под которым выступает участник (стоимость сообщения 8,50 грн).

Украинцы могут голосовать во время первого полуфинала, когда выступает Ziferblat, но отдать голос за свою страну нельзя. За своего фаворита теперь можно голосовать зрителям со всего мира, кроме тех, кто находится в странах-участниках в течение 24 часов перед каждым полуфиналом.

Голосовать за любимых исполнителей можно через официальное приложение Eurovision Song Contest App, SMS, телефонный звонок (номера появятся во время эфира) или веб-платформу esc.vote (активна только в дни трансляций). Отдать голос за представителей Украины могут находящиеся за границей украинцы.

В первом полуфинале также выступят:

Исландия: Væb с песней "RÓA"

Польша: Justyna Steczkowska с песней GAJA"

Словения: Klemen — с треком "How Much Time Do We Have Left"

Эстония: Tommy Cash, "Espresso Macchiato"

Украина: Ziferblat с песней "Bird of Pray"

Швеция: KAJ с треком "Bara bada bastu"

Португалия: Napa, "Deslocado"

Норвегия: Kyle Alessandro с песней "Lighter"

Бельгия: Red Sebastian с треком "Strobe Lights"

Азербайджан: Mamagama, "Run With Us"

Сан-Марино: Gabry Ponte с песней "Tutta l’Italia"

Албания: Shkodra Elektronike с песней "Zjarrm"

Нидерланды: Claude с треком "C’est La Vie"

Хорватия: Marko Bošnjak, "Poison Cake"

Кипр: Theo Evan с песней "Shh".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Украина должна победить на Евровидении-2025. С 2003 Украина всегда проходила в финал песенного конкурса.